Tornado en Estación Central: DMC señala de forma preliminar que sería categoría EF0

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció de manera preliminar que el fenómeno de viento ocurrido en Estación Central se trataría de un tornado categoría EF0.
La tarde de este martes, se viralizó en las redes sociales un registro audiovisual en el sector Alameda en Estación Central, en el que piezas de techo y tejas volaron debido a los fuertes vientos y lluvias que afectaron a varias comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a lo informado por el organismo, “los primeros análisis indican que el fenómeno podría corresponder a un tornado categoría EF0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada”.
El rango de viento alcanzó entre los 105-137 km/h y los daños alcanzados fueron leves: “algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimiento, ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados”.
Asimismo, desde la DMC anunció que “el evento continúa bajo análisis para precisar sus características y clasificación“.
🌪️ #Tornado | Análisis preliminar en Estación Central
La Dirección Meteorológica de Chile (#MeteoChile) realizó una evaluación preliminar de un fenómeno asociado a nubosidad convectiva con características tornádicas registrado está tarde, 13 de octubre, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.
🔎 Los primeros análisis indican que el fenómeno podría corresponder a un tornado categoría EF0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada.
El evento continúa bajo análisis para precisar sus características y clasificación.
— MeteoChile (@meteochile_dmc) October 13, 2026
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