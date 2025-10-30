Tormentas eléctricas en Santiago: Meteorología emite aviso por fenómeno que golpeará tres regiones del país, entre ellas la RM

Desde el organismo explicaron que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este juevas un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el centro del país.

El fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, extendiéndose desde la tarde del viernes 31 de octubre hasta la madrugada del sábado 01 de noviembre.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instaron a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)

RegiónO’Higgins (Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?