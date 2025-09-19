Tormentas eléctricas en la zona centro y sur: Senapred recomienda no acercarse a rejas de metal ni usar equipos electrónicos

El aviso meteorológico regirá para sectores del litoral de Valparaíso y O’Higgins, además de gran parte de la región del Maule, Ñuble y Biobío.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió este viernes 19 de septiembre una alerta por probables tormentas eléctricas con potencial de granizo que afectarán desde la tarde hasta la noche del sábado 20 de septiembre a varias regiones del centro y sur del país.

La condición sinóptica que genera este fenómeno corresponde a una inestabilidad postfrontal.

Las zonas afectadas incluyen:

Valparaíso: litoral.

O’Higgins: litoral.

Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Senapred advirtió que estos fenómenos presentan un grado de severidad moderada y pueden ser potencialmente riesgosos, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

Entre las recomendaciones destacan:

Mantenerse alejado de maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas o de telefonía.

Evitar el uso de equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

Mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

La institución hizo un llamado a la población a extremar precauciones y a no subestimar el impacto de las tormentas eléctricas y la posible caída de granizos durante el fin de semana.