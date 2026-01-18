Toque de queda por incendios forestales: ¿Qué significa y qué medidas se implementan?

Las comunas de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja, en el Biobío, se encuentran bajo la medida.

Las autoridades decretaron toque de queda debido a la emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Hasta las 18:00 horas de este domingo, Conaf informó que hay 33 incendios que se mantienen en combate. Particularmente en el Biobío, más de 17 mil hectáreas han resultado consumidas.

En la región, hay toque de queda en las comunas de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja.

Durante esta tarde, además, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo, informó los bandos 6 y 7, sobre la prohibición de actividades que impliquen uso del fuego y la prohibición de transporte de bencina, petróleo y parafina en bidones o recipientes similares, respectivamente.

El toque de queda es un decreto utilizado para disminuir situaciones de disturbio en zonas específicas y para resguardar la seguridad de la población en espacios públicos.

El cumplimiento de esta medida es controlado por las Fuerzas Armadas. Además, se establecen horarios para transitar por las zonas que están bajo el toque de queda.

Así, la medida regirá en Lirquén desde las 19:00 horas de este domingo 18 de enero y “hasta nueva orden”, mientras que en Penco, Nacimiento y Laja el toque de queda iniciará a partir de las 20:00 horas de esta jornada hasta las 6:00 del día siguiente.

De esa manera, durante los horarios señalados, “toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular”.

De todos modos, se exceptúa de la medida a “personal de Bomberos, Conaf, Senapred, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, Policial, Militar, Municipal, Regional y otros servicios públicos o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda”.