Toque de queda por incendios: Penco, Nacimiento, Lirquén y Laja entre las comunas con la medida

La medida regirá desde esta tarde para cuatro comunas de la Región del Biobío.

Durante las últimas horas se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío a raíz de los incendios forestales que están afectando a comunas de ambas regiones.

En este contexto, se han contabilizado al menos 16 personas fallecidas, centenares de casas destruidas y miles de hectáreas quemadas.

Por todo lo anterior, las autoridades decretaron la medida de seguridad de toque de queda, la que comenzará a regir desde la tarde y la noche de este domingo.

De esta forma, se indicó que la medida regirá para las comunas de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja en la Región del Biobío.

Se detalló que, en Lirquén, el toque de queda empieza a aplicar desde las 19:00 horas hasta el lunes 19 de enero.

Por su parte, para Penco, Nacimiento y Laja, la medida rige desde las 20:00 horas de este domingo y hasta las 06:00 de la madrugada de este lunes 19 de enero.

Del mismo modo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó toque de queda para la Región del Ñuble de momento, aunque no la decartó en caso que las condiciones empeoren.