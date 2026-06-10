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Tomás Vodanovic lidera evaluación positiva y Kast supera a Boric: El ranking de personajes políticos en la encuesta CEP 96

Por José Ferrada
Tomás Vodanovic durante una actividad pública tras liderar la evaluación positiva de figuras políticas en la encuesta CEP 96.

La encuesta CEP N°96, aplicada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, entrega un mapa detallado del estado de la opinión pública en Chile en materia política, económica y social. El estudio, con un error muestral de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, consultó a residentes de 18 años y más en 122 comunas del país.

En materia de aprobación presidencial, el presidente José Antonio Kast obtiene un 34% de aprobación y un 52% de desaprobación, mientras que el expresidente Gabriel Boric cierra su mandato con 33% de aprobación y 58% de desaprobación en la evaluación retrospectiva.

Vodanovic encabeza evaluaciones positivas; Kaiser y Boric concentran las negativas

Entre los personajes políticos evaluados por quienes los conocen, Tomás Vodanovic lidera la evaluación positiva con un 48%, seguido por José Antonio Kast y Franco Parisi, ambos con 35%, y Claudio Orrego con el mismo porcentaje. En el extremo opuesto, Johannes Kaiser concentra la evaluación negativa más alta con un 60%, seguido por Gabriel Boric con 42% y Jorge Quiroz con 51%.

Respecto a los cambios más relevantes entre la encuesta anterior (septiembre-octubre 2025) y la actual, las mayores alzas en evaluación positiva corresponden a Franco Parisi (+11,3 puntos), Arturo Squella (+11) y Claudio Orrego (+10,7). En evaluación negativa, las caídas más pronunciadas afectan a Paulina Vodanovic (-19,8 puntos) y Franco Parisi (-13,1).

En el plano económico, el 61% de los encuestados califica la situación del país como mala o muy mala, y la delincuencia, los asaltos y robos se mantienen como el principal problema que el Gobierno debe atender, con un 61% de menciones. Le siguen la salud (40%) y la educación (28%).

En cuanto a instituciones, la PDI lidera la confianza ciudadana con 63% de valoración positiva, mientras que los partidos políticos registran el nivel más bajo, con solo 4%.

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