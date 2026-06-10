Tomás Vodanovic lidera evaluación positiva y Kast supera a Boric: El ranking de personajes políticos en la encuesta CEP 96

La encuesta CEP N°96, aplicada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, entrega un mapa detallado del estado de la opinión pública en Chile en materia política, económica y social. El estudio, con un error muestral de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, consultó a residentes de 18 años y más en 122 comunas del país.

En materia de aprobación presidencial, el presidente José Antonio Kast obtiene un 34% de aprobación y un 52% de desaprobación, mientras que el expresidente Gabriel Boric cierra su mandato con 33% de aprobación y 58% de desaprobación en la evaluación retrospectiva.

Vodanovic encabeza evaluaciones positivas; Kaiser y Boric concentran las negativas

Entre los personajes políticos evaluados por quienes los conocen, Tomás Vodanovic lidera la evaluación positiva con un 48%, seguido por José Antonio Kast y Franco Parisi, ambos con 35%, y Claudio Orrego con el mismo porcentaje. En el extremo opuesto, Johannes Kaiser concentra la evaluación negativa más alta con un 60%, seguido por Gabriel Boric con 42% y Jorge Quiroz con 51%.

Respecto a los cambios más relevantes entre la encuesta anterior (septiembre-octubre 2025) y la actual, las mayores alzas en evaluación positiva corresponden a Franco Parisi (+11,3 puntos), Arturo Squella (+11) y Claudio Orrego (+10,7). En evaluación negativa, las caídas más pronunciadas afectan a Paulina Vodanovic (-19,8 puntos) y Franco Parisi (-13,1).

En el plano económico, el 61% de los encuestados califica la situación del país como mala o muy mala, y la delincuencia, los asaltos y robos se mantienen como el principal problema que el Gobierno debe atender, con un 61% de menciones. Le siguen la salud (40%) y la educación (28%).

En cuanto a instituciones, la PDI lidera la confianza ciudadana con 63% de valoración positiva, mientras que los partidos políticos registran el nivel más bajo, con solo 4%.