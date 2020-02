Este lunes, el presidente Sebastián Piñera suspendió sus vacaciones en el sur de Chile para viajar a la Región de La Araucanía.

Ad portas de una reunión con el gobierno regional local, que en sus propias palabras, tendría como objetivo “devolver la paz, la tranquilidad que tanto necesita y que tanto merece”, el jefe de Estado se refirió también a las supuestas coimas que tuvieron lugar en el Ministerio de Obras Públicas.

“En materia de corrupción, vamos a tener tolerancia cero. Y por tanto, todo se va a investigar como corresponde, y para eso están las denuncias ante Fiscalía y los Tribunales de Justicia tendrán que juzgar”, afirmó el mandatario. “En nuestro gobierno no hay espacio ninguno y hay tolerancia cero con la corrupción”, enfatizó.

La incertidumbre surgió luego de que Radio Bío Bío publicase un audio de febrero de 2019 correspondiente a Gustavo Hasbún, ex diputado UDI, en el cual se comprometía a realizar gestiones con el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, a cambio de dinero.

“Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandí todos los datos y me expliquí quién tiene que tomar conocimiento (…) Ojo que esto cuesta plata (sic)”, se le oye decir en el registro.

El ex parlamentario afirmó que el audio había sido tergiversado y las acusaciones eran falsas, por lo que presentaría acciones legales.

Sin embargo, Bruno Fulgeri, dueño de una constructora contratista del Ministerio de Obras Públicas, afirmó a La Tercera PM que lleva un año denunciando irregularidades en la Dirección de Vialidad de la Araucanía y desmiente la versión.

“Él me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar”, aseguró al medio.