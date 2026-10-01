“Tolerancia cero al octubrismo”: Schalper emplaza a partidos tras violencia en marcha de la Confech

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper reaccionó a los hechos de violencia registrados este jueves durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago.
La movilización, realizada en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 y bajo la consigna “ni un peso menos para la educación”, registró enfrentamientos con Carabineros y agresiones contra estudiantes de la Universidad Católica.
En particular, registros difundidos en redes sociales muestran a sujetos encapuchados agrediendo con golpes, objetos y pintura a integrantes de Solidaridad UC y Movimiento Gremial, quienes realizaban una contraprotesta frente a la Casa Central.
Frente a estos hechos, Schalper señaló a través de X que “empezó octubre de pésima forma” y llamó a una condena transversal de la violencia.
“Emplazo a los líderes de todos los partidos —partiendo por los que se juntaron ayer— y sectores a condenar sin vacilaciones la violencia”, afirmó.
El parlamentario también apuntó a quienes convocaron la movilización. “Que los organizadores se hagan cargo del (previsible) desenlace violento. ¡Tolerancia cero al octubrismo!”, agregó.
De acuerdo con antecedentes preliminares, los incidentes registrados durante la jornada dejaron al menos 12 personas detenidas.
Empezó octubre de pésima forma. Emplazo a los líderes de todos los partidos –partiendo por lo que se juntaron ayer– y sectores a condenar sin vacilaciones la violencia. Y que los organizadores se hagan cargo del (previsible) desenlace violento. Tolerancia cero al octubrismo! pic.twitter.com/wvAaOPJTJf
— Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) October 1, 2026
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