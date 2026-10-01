¿Cabe una lavadora secadora y un frigobar en un departamento pequeño? Qué revisar antes del Cyber Monday 2026

Un equipo puede entrar en el nicho y aun así impedir que abra la puerta, ventile bien o cumpla con la rutina de quienes viven en la casa. Antes de comprar, conviene mirar algo más que el ancho y el precio.

La CCS confirmó que el Cyber Monday 2026 se realizará del 5 al 7 de octubre. Si la idea es equipar un departamento pequeño, esos días pueden servir para comparar modelos, pero la revisión empieza antes. Una lavadora secadora necesita conexiones y espacio para operar. Un frigobar debe alcanzar para la comida que realmente se guarda en casa.

La capacidad de lavado y la de secado son distintas

En las lavadoras secadoras, la cifra más grande de la ficha suele corresponder al lavado. Un modelo anunciado como 9/5 kg puede lavar hasta 9 kg en el ciclo indicado, pero su capacidad de secado es de 5 kg. Llenar el tambor para lavar y esperar que seque toda esa ropa sin sacar nada puede terminar en prendas húmedas o en una segunda tanda.

Antes de comparar equipos, vale la pena calcular cuántas cargas se lavan en una semana y cuáles necesitan secado. Para una persona que lava poca ropa y no tiene patio, el formato dos en uno puede resolver un problema concreto. Si varias personas hacen cargas grandes seguidas, también importa cuánto dura el ciclo completo y si habrá que dividir la ropa para secarla.

¿Dónde van el agua, la puerta y la ventilación?

Mide el nicho en alto, ancho y fondo, pero también el espacio para mangueras, conexiones y la apertura frontal. Comprueba si hay toma de agua, desagüe y enchufe adecuados. El espacio libre que necesita el aparato depende del modelo y aparece en su manual.

El frigobar puede quedarse corto como refrigerador principal

La capacidad interior importa tanto como las medidas exteriores. Imagen referencial generada para esta nota.

Los frigobares sirven cuando hay poco espacio y se guardan compras pequeñas o bebidas. La pregunta cambia si se cocina para varios días. Un envase grande, verduras, lácteos y sobras ocupan las repisas rápido. Además, no todos los modelos tienen un compartimento apto para mantener congelados de forma habitual.

Algunos equipos compactos enfrían con compresor y otros usan sistemas termoeléctricos, cuyo rendimiento puede depender más de la temperatura ambiente. Si se almacenarán alimentos perecibles, hay que comprobar la temperatura que alcanza el modelo y no dar por hecho que cualquier minibar cumple la misma función.

¿Cuánto espacio queda después de abrir la puerta?

La capacidad en litros orienta, pero no muestra por sí sola si caben las compras de la semana. Revisa la distribución de las bandejas, el espacio de la puerta y la eventual presencia de congelador. Mide también el recorrido de la puerta frente a muebles y muros. Para el equipo de frío, deja la separación que indique el fabricante y evita encerrarlo en un mueble sin la ventilación prevista.

El consumo se compara en la ficha, no por el tamaño

Un artefacto pequeño no necesariamente será el que menos gaste. En refrigeración, la etiqueta informa consumo de energía y permite comparar equipos de capacidad parecida. En lavado, interesa distinguir el consumo del ciclo de lavado del uso adicional del secado, según los datos que entregue cada fabricante. La etiqueta de eficiencia energética y la ficha técnica ayudan más que una promesa general de ahorro.

Para estimar el impacto en la cuenta de luz, suma el consumo mensual declarado del frigobar y el gasto de los ciclos que efectivamente harás. El resultado cambia según frecuencia de uso, programa, temperatura ambiente y tarifa del hogar.

Qué comprobar antes de pagar en el Cyber Monday

Anota el código exacto del modelo y su precio antes del evento. Durante la oferta, compara ese mismo código, la capacidad de secado, las medidas y lo que incluye el servicio de entrega. Un precio menor puede perder atractivo si la instalación se cobra aparte o si el equipo no pasa por el ascensor o la puerta del departamento.

El Sernac recomienda revisar características, costo y plazo de despacho, condiciones de cambios y el precio final antes de comprar por internet. También recuerda que los derechos de garantía se mantienen en una oferta.

Sin conexiones compatibles o espacio suficiente para alimentos, el descuento no resuelve el problema.