Presidente José Antonio Kast lamenta accidente fatal en Radomiro Tomic y pide “mayor atención” en las condiciones laborales en las faenas mineras

Este jueves, el Presidente, José Antonio Kast, abordó el accidente ocurrido en la faena Radomiro Tomic de Codelco en la Región de Antofagasta que acabó con la vida de un trabajador.

Durante una vocería en la comuna de Tocopilla, el mandatario expresó sus condolencias por el fallecimiento de Waldo Castillo Barraza, mecánico de 49 años, que se encontraba en Radomiro Tomic cuando ocurrió el accidente. Asimismo, sostuvo “poner mayor atención” a las condiciones de trabajo en la mina.

Kast sostuvo que la reciente tragedia en Antofagasta “se suma al fallecimiento de otro minero hace pocos días en La Escondida”, accidente que ocurrió el pasado 23 de septiembre.

“Y esto, claro, requiere mayor atención de todos, porque la minería es el sostén de la región y soporta también gran parte del país”, agregó.

Bajo esa línea, la autoridad recalcó que: “Hay una demanda local (…) generamos tantos recursos y no tenemos las condiciones que quisiéramos tener para la generación de recursos. Y eso también requiere siempre la mayor atención en cómo se realizan las faenas mineras y en actuar preventivamente”.

“Las mineras en general tienen medidas de seguridad bastante altas, pero nunca hay que dejar de trabajar en la seguridad laboral”, continuó.

El Presidente Kast concluyó lamentando el fallecimiento y expresando sus condolencias: “Mandamos nuestras condolencias también a la familia de Waldo Castillo Barraza, que es el minero fallecido hoy en día en la mina Radomiro Tomic”, concluyó.