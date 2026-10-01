Déficit fiscal baja a 1,8% del PIB mientras los activos del tesoro saltan más de US$ 5.600 millones en un mes

El déficit fiscal efectivo, medido en 12 meses móviles, bajó a 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en agosto, 0,2 puntos menos que el mes anterior y 1,0 punto por debajo del 2,8% con que cerró 2025, según el Informe de Ejecución del Gobierno Central publicado este miércoles por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El déficit primario, que excluye el gasto en intereses, también se redujo, desde 0,8% del PIB en julio a 0,6% en agosto.

El resultado del mes fue acotado. El Gobierno Central total registró en agosto un déficit de apenas 0,05% del PIB, equivalente a $197.554 millones, con ingresos por $6.252.674 millones y gastos por $6.450.228 millones.

El déficit acumulado a agosto llegó a 0,7% del PIB, prácticamente igual al de julio, pero muy por debajo del 1,7% registrado en el mismo período de 2025 y del 2,2% de 2024.

Ingresos crecen por sobre el gasto por quinto mes consecutivo

Detrás de esa mejora está una combinación de mayores ingresos y gasto contenido. En 12 meses móviles, los ingresos del Gobierno Central crecieron un 4,8% real, mientras los gastos presupuestarios aumentaron solo 2,4%, el quinto mes consecutivo en que los ingresos superan en su crecimiento a los gastos, una trayectoria que Dipres advirtió que “requiere perseverar en el esfuerzo de contención durante el último cuatrimestre” para sostenerse.

Los ingresos del Gobierno Central aumentaron 13,8% real anual en agosto, acelerando el crecimiento acumulado a 7,7%, desde 7,0% a julio.

El motor principal fue, una vez más, la tributación de la gran minería privada (GMP10), que se disparó 87,4% real anual y acumula un alza de 45,9% en el año, favorecida por los elevados precios del cobre y por el mayor pago de los impuestos provisionales mensuales y del royalty minero.

Los traspasos de Codelco al Fisco, categoría que desde este año se denomina así en lugar de “cobre bruto” para reflejar que la estatal también recibe ingresos por litio, crecieron 30,6% en el mes.

Dividendo de ENAP impulsa ingresos no tributarios

El segundo gran impulso vino de los ingresos no tributarios, que crecieron 51,7% real anual, explicados en 5,3 puntos porcentuales por un salto de 381,9% en las rentas de la propiedad, asociado al pago de dividendos de ENAP por US$ 300 millones.

En contraste, la tributación del resto de los contribuyentes, es decir, la recaudación que no depende de la minería ni de empresas estatales, creció apenas 1,7% en el mes y acumuló por primera vez en el año una variación positiva, de solo 0,2%, lo que confirma que el grueso de la mejora fiscal de 2026 descansa en la minería y no en una reactivación generalizada de la actividad.

Un dato específico explica buena parte de la volatilidad de los ingresos tributarios del mes: la recaudación de impuestos específicos cayó 40,6% real anual, principalmente por un desplome de 66,1% en el impuesto específico a los combustibles.

Esto se debe a la tasa variable del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) aplicable al diésel, que en agosto fue de -3,583 UTM por metro cúbico, es decir, negativa, frente a 1,141 UTM por metro cúbico en agosto de 2025, lo que en la práctica implica que el Fisco subsidió el precio del diésel en lugar de recaudar por ese concepto, en el contexto del alza de combustibles que ha cubierto este medio en las últimas semanas.

Gasto corriente sube y gasto de capital sigue débil

En el gasto, el Gobierno Central presupuestario creció 3,3% real anual en agosto, acumulando un alza de apenas 1,0% en el año.

El gasto corriente subió 4,2%, impulsado principalmente por las prestaciones previsionales, con un alza de 5,4%, por la mayor cobertura y monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) tras la aplicación de la Ley N°21.735, y por el gasto en personal, que avanzó 4,3%, asociado al traspaso de docentes y asistentes a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y al aumento de dotación en el Ministerio de Salud.

El gasto de capital, en cambio, cayó 2,9% real anual en agosto, acumulando una contracción de 13,0% en el año, aunque moderando la fuerte baja de 16,0% registrada en julio.

Dentro de ese ítem, la inversión pública cayó 13,3% en el mes y 22,5% en el acumulado del año, afectada por un presupuesto 2026 más bajo que el de 2025, por una alta base de comparación del año anterior en concesiones y proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), como el Puente Chacao y el Puente Lo Gallardo, que no se repitieron este año, y por los propios procesos de priorización e identificación de proyectos de la nueva administración.

La Dipres precisó que estas cifras “aún no reflejan las medidas de reactivación anunciadas el 28 de septiembre”, en referencia al Plan Chile Despega.

Por ministerio, las mayores caídas de inversión acumulada a agosto se concentraron en Obras Públicas (-20,7%), Salud (-25,5%) y Vivienda (-35,2%), mientras Educación fue la excepción, con un alza de 28,8%, impulsada por obras en los nuevos SLEP y en jardines infantiles de la Junji.

El gasto presupuestario alcanzó un avance de ejecución de 64,5% sobre la Ley aprobada a agosto, nivel similar al de 2025 y por sobre el promedio y el máximo del período 2012-2019, con Interior (89,6%), Mujer y Equidad de Género (78,2%) y Salud (73,5%) como las carteras con mayor avance relativo.

Activos del Tesoro suben más de US$ 5.600 millones

El otro foco relevante del mes fue el salto en los activos consolidados del tesoro público, que alcanzaron US$ 24.897,69 millones al cierre de agosto, según el reporte complementario de Dipres, un aumento de US$ 5.617 millones respecto de julio, el mayor incremento mensual de todo el año.

El alza se explicó principalmente por “otros activos del tesoro público” (OATP), que subieron US$ 5.439,47 millones, impulsados por la emisión de deuda por US$ 4.098,61 millones, de los cuales US$ 3.572,63 millones correspondieron al mercado externo y US$ 525,98 millones al mercado interno, además de ingresos desde empresas públicas por US$ 300 millones y menores desembolsos del programa de caja.

El organismo aclaró el carácter de ese mayor saldo de caja: “Constituye principalmente una posición de financiamiento, que respalda las necesidades de la ejecución durante el resto del año, y no un resultado fiscal”.

Es decir, el salto en los activos no refleja una mejora del balance fiscal, sino el adelantamiento de recursos que el Fisco ya tenía contemplado obtener mediante deuda para financiar su operación durante el resto de 2026.

Fondos soberanos se mantienen relativamente estables

Los fondos soberanos del país, en tanto, se mantuvieron relativamente estables en el mes.

El Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) llegó a US$ 10.713,05 millones, con un alza de US$ 171,30 millones, explicada principalmente por ganancias de capital.

El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), en cambio, apenas subió US$ 9,29 millones, hasta US$ 3.885,14 millones, muy lejos de los más de US$ 14.000 millones que llegó a tener en 2018, reflejo de los sucesivos retiros realizados durante la pandemia y los años posteriores.

Ambos fondos mantienen más de 80% y 99%, respectivamente, de sus carteras en instrumentos con grado de inversión.

Sobre las clasificadoras de riesgo, Dipres destacó que tanto Fitch Ratings como S&P Global Ratings mantuvieron las calificaciones soberanas de Chile dentro del grado de inversión, “destacando los esfuerzos de la nueva administración por corregir los desequilibrios fiscales”, en línea con lo reportado anteriormente por ambas agencias.

Con todos estos elementos, el informe de agosto describe un escenario fiscal de mejora relativa: el déficit sigue bajando, impulsado sobre todo por la recaudación minera y por ingresos extraordinarios como el dividendo de ENAP, mientras el gasto en inversión continúa débil y el Fisco ha optado por anticipar financiamiento vía deuda para sostener su operación en lo que resta del año, antes de que las medidas del Plan Chile Despega, anunciadas recién a fines de septiembre, comiencen a reflejarse en las cifras.