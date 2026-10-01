Servicio País abre convocatoria para jóvenes técnicos y profesionales: Conoce cómo ser parte de la iniciativa

Fundación Superación de la Pobreza abrió su convocatoria para ser parte de su programa Servicio País, que invita a jóvenes técnicos y profesionales a trabajar durante un año junto a comunidades de distintos sectores del país, para contribuir a la superación de brechas y al desarrollo local.

Con más de tres décadas de trayectoria, el programa busca convocar a perfiles de diversas disciplinas para desempeñarse junto a municipios, organizaciones y vecinos para ayudar a contribuir y desarrollar áreas de vivienda, fomento productivo, medio ambiente, educación, turismo, cultura o patrimonio.

La iniciativa combina el aporte profesional con el conocimiento que las propias comunidades tienen de sus territorios, sus necesidades y sus capacidades.

“El trabajo más lindo del mundo es el que permite poner lo que uno sabe y su capacidad de aprendizaje al servicio de otros. Servicio País invita a jóvenes técnicos y profesionales de Chile a trabajar por una de las urgencias más grandes y rezagadas de nuestro país: la pobreza”, afirmó el presidente de la Fundación Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán.

La directora Ejecutiva de la Fundación, Catalina Littin agregó que “nuestro compromiso es trabajar por el desarrollo y la inclusión de las comunidades más postergadas y rurales de Chile. Nuestro programa Servicio País está presente en las comunas con mayor pobreza del país, gracias al compromiso de cientos de jóvenes dispuestos a trasladarse a vivir durante un año junto a comunidades para conocerse y trabajar juntas por un futuro mejor”.

“No se trata de ir con una idea de que tenemos todas las soluciones, sino que las construimos en conjunto (…) nuestro objetivo es activar oportunidades y capacidades que están presentes en esos territorios, para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida de manera colectiva y colaborativa”, concluyó la directora.

¿Cómo puedo postular?

La postulación para poder ser parte de este trabajo es a través de la página web oficial de Servicio País superacionpobreza.cl

Debes hacer clic sobre el botón “Postula aquí“, en donde debes aceptar las condiciones.

Luego, rellenar el formulario en línea con tus datos y presentar una carta motivacional con tus razones de porqué quieres ser parte de Servicio País.