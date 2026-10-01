“Nos atacaron con palos y nos rociaron con bencina”: Solidaridad UC pide medidas tras agresiones de encapuchados en marcha de la Confech

En el marco de la convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dirigentes y adherentes del movimiento político Solidaridad UC, de centro-derecha de la Pontificia Universidad Católica, desplegaron un lienzo en el frontis de la Casa Central de la UC.

En ese contexto, con banderas chilenas y bajo la consigna “No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”, los dirigentes expresaron su rechazo a la convocatoria y defendieron el derecho de quienes quieren continuar con sus actividades académicas.

En la instancia se registraron diversos incidentes y agresiones contra los integrantes de Solidaridad UC. En los registros se puede observar que encapuchados lanzaron piedras y atacaron con palos.

“Podemos pensar distinto, podemos discutir sobre el futuro de la educación. Lo que no puede tener espacio en una universidad ni en una democracia es que a quienes piensan distinto se les responda con piedras, palos o poniendo en riesgo su integridad. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras ideas de manera pacífica”, señalaron desde Solidaridad UC.

Asimismo, llamaron a las autoridades universitarias y competentes a esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes, enfatizando que ninguna diferencia política justifica una agresión.

“Hoy fuimos testigos de la violencia de la izquierda en la marcha convocada con la CONFECH. Mientras nos manifestábamos nuevamente de manera pacífica frente a Casa Central, cientos de violentistas nos atacaron con palos, vidrios, piedras, pintura, e incluso nos rociaron con bencina, solo por manifestar una posición distinta”, acusó el dirigente de Solidaridad UC, Juan Ignacio León.

Cabe mencionar que este suceso se produce después de un incidente similar ocurrido en junio, cuando estudiantes de Solidaridad UC desplegaron en el mismo lugar un lienzo con la consigna “No queremos un Chile paralizado” durante otra marcha de la Confech y fueron increpados por manifestantes.