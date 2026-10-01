Gobierno condena agresión contra dirigentes de la derecha de la Universidad Católica: “Agredieron de manera cobarde a un grupo de estudiantes”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregaron un balance preliminar de la marcha convocada este jueves por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Pavez informó que “hay 17 personas detenidas, las cuales podrían eventualmente aumentar de acuerdo con la finalización de los eventos y la actuación de Carabineros de Chile”. Asimismo, señaló que no se han registrado saqueos ni funcionarios de Carabineros lesionados por el momento.

En esa línea, explicó que el servicio de transporte público funciona con normalidad en el eje de la avenida Libertador General Bernardo O’Higgins (Alameda).

“Y respecto de incidentes menores en el servicio del Metro de Santiago, hubo algunos cortes de energía preventivos, pero en este momento el funcionamiento del servicio de transporte de Metro está operando con normalidad“, agregó.

Gobierno condena agresión a estudiantes de la Universidad Católica

El subsecretario calificó de “cobarde” la agresión de manifestantes en contra de dirigentes de derecha de las colectividades Solidaridad y Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

“Se registraron algunos incidentes que significaron la actuación policial y quisiera, a nombre del Gobierno, detenerme especialmente en la cobarde agresión de un grupo de encapuchados que, en el frontis del campus Casa Central de la Universidad Católica, agredieron de manera artera y cobarde a un grupo de estudiantes, incluyendo estudiantes mujeres, que simplemente se manifestaron con colores distintos a los de la movilización”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que desde el Gobierno condenan el ataque “deleznable y cobarde” cometido en la casa de estudios. “Esperamos la condena transversal del mundo político respecto de esta y cualquier otra actuación que, en el contexto de una manifestación, afecte el normal funcionamiento de los servicios públicos, la propiedad pública y privada, y también a aquellos que piensan distinto”, remarcó.

“Para el Gobierno es fundamental que cualquier manifestación sobre cualquier tema, que es un derecho constitucional, no implique la agresión a personas que no participan de la instancia. En este caso pudimos ver que en el frontis del campus Casa Central, solo por el hecho de tener banderas distintas a las de la convocatoria, eso terminó en ataques físicos, en amedrentamiento, en violencia”, enfatizó.

Asimismo, precisó que una de las estudiantes afectadas está siendo atendida en un centro asistencial vinculado a la universidad “producto de sus lesiones”.

Además, señaló: “Esperamos que quienes convocaron a esta marcha se hagan cargo de esta situación y que exista la más absoluta y transversal condena a la agresión que estos jóvenes sufrieron, respecto de la cual, en el contexto de la manifestación, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública también está estudiando todas las acciones legales vinculadas a los eventos de desorden público que hubo en la jornada de hoy”.

“Bienvenidas las manifestaciones en democracia, pero no a costa de la agresión ni la violencia a las personas que piensan distinto, ni tampoco al daño a la propiedad pública ni privada ni al normal funcionamiento de la ciudad”, cerró.