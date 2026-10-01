Dólar se dispara casi $15 y roza los $990 durante la sesión luego de que se conociera el Imacec de agosto

El dólar registró una fuerte alza durante la jornada de este jueves y cerró en $987,1, con un avance de $14,6 respecto de la sesión anterior. La divisa estadounidense llegó a tocar niveles cercanos a los $990 hacia la tarde, en una jornada marcada tanto por factores externos como por las débiles cifras de actividad conocidas en Chile.

En el escenario internacional, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años llegaron a 5,36%, alcanzando niveles no vistos en más de dos décadas. A ello se sumó una nueva escalada del petróleo Brent, que volvió a superar los US$ 100 por barril después de que China suspendiera las exportaciones de combustibles hacia la mayoría de los destinos, en medio de un mercado energético tensionado por el conflicto con Irán.

El cobre, uno de los principales referentes para el peso chileno, continuó debilitándose y cotizó alrededor de US$ 6,5 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Mercados Evolución del valor del dólar entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026. 1 de octubre de 2025 $ 959,3 1 de octubre de 2026 $ 987,1 Variación +2,7% 1000 950 900 850 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct El dólar tocó su mínimo del período el 9 de febrero de 2026, en $ 851,68. Desde ese nivel, ha subido 15,7% hasta el 1 de octubre de 2026, su valor más alto en el período. Elaboración: CNN Chile.

Imacec y desempleo presionan al peso chileno

A eso se sumó el Imacec de agosto, que cayó 1,0% en doce meses, arrastrado principalmente por la fuerte contracción de la minería, mientras la tasa de desempleo alcanzó 9,6% en el trimestre junio-agosto. Ambos antecedentes reforzaron durante la jornada las señales de debilidad que viene mostrando la economía nacional.

En ese aspecto, Lucas Arana, analista de Mercados de Capitaria, afirmó que con esta variación, el tipo de cambio supera con claridad la resistencia de $980 y alcanza niveles que no se veían desde comienzos de 2025.

“Los datos publicados hoy en Estados Unidos tampoco entregaron argumentos suficientes para revertir este movimiento. Las peticiones iniciales de desempleo cayeron a 197 mil, mostrando nuevamente un mercado laboral resistente. Por su parte, el ISM manufacturero se ubicó en 54,5 puntos, todavía cómodamente en terreno expansivo”, argumentó.

“Técnicamente, el quiebre de $980 es relevante. Mientras el dólar logre sostenerse sobre esa zona, el sesgo continúa siendo alcista y el mercado comienza a mirar con mayor atención el área de $990 y posteriormente la barrera psicológica de $1.000. Una vuelta bajo $980 sería la primera señal de pérdida de momentum de este último impulso”, puntualizó.

Mercado mira la barrera de los $1.000

Por su parte, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, detalló que el dólar peso continúa mostrando una fuerza alcista difícil de contener, avanzando cerca de $6 durante la jornada hasta los $986 y acumulando un alza de 2,84% en la semana.

“A esto se agregan las señales mixtas de la economía chilena: la minería registró una contracción anual de 17,4% y la actividad cayó 0,7% en términos desestacionalizados, pese al avance de 1,4% del Imacec no minero. Con tasas estadounidenses todavía elevadas y una energía altamente volátil, el escenario continúa jugando en contra de las monedas emergentes”, indicó.

“Por ahora, el dólar se mueve en una zona que no se veía desde abril de 2025, y mientras el contexto externo siga entregando combustible a la divisa estadounidense, la presión alcista difícilmente desaparecerá. El mercado deberá observar si el tipo de cambio logra consolidarse sobre los $985-$986, porque desde ahí la barrera psicológica de los $1.000 comienza a dejar de parecer lejana”, cerró.