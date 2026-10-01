Kast tras agresión a estudiantes de derecha de la UC en marcha estudiantil: “Cuando uno se manifiesta tiene que respetar al que piensa distinto”

El presidente José Antonio Kast se refirió este jueves a la agresión que sufrieron miembros de las colectividades de derecha Solidaridad y Movimiento Gremial, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en medio de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) tras la presentación del Presupuesto 2027.

Si bien el líder del Partido Republicano sostuvo que la manifestación es “legítima”, dado que en la marcha se criticó el recorte que el Gobierno realizará en educación para el próximo año, explicó que el presupuesto para 2027 se elaboró para “mantener todos los derechos sociales”.

“Hoy día se produjo una manifestación en Santiago que es legítima, en la que los estudiantes están levantando la voz para defender sus derechos. Esperamos que entiendan que en el presupuesto hemos hecho todo por mantener los derechos sociales, y que todo el tema de las pensiones y de la gratuidad está cubierto”, remarcó.

No obstante, advirtió: “Cuando uno se manifiesta, también tiene que respetar al que piensa distinto, tiene que respetar la propiedad ajena“.

En esa línea, abordó la agresión ocurrida en la casa de estudios: “Hoy día se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, y eso no puede volver a ocurrir“.

“Porque el derecho a manifestarse es legítimo. Puede haber mil, dos mil, diez mil personas en una manifestación, y si hay cien que piensan distinto, bueno, yo paso de largo, no los agredo. Eso es lo que tenemos que trabajar para Chile. Las diferencias son legítimas, pero con la agresión y con ese estilo que algunos practican, tenemos que terminar”, zanjó.