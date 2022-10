La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, defendió el arribo de la ex convencional de Convergencia Social (CS) Constanza Schönhaut a la asesoría política de su gabinete y afirmó que la decisión no corresponde a “amiguismo” ni por estar “pagándole favores a nadie”.

Parlamentarios y personeros políticos han cuestionado la decisión tomada desde el Ejecutivo para incorporar a la administración del presidente Gabriel Boric antiguos integrantes de la Convención Constitución, como es el caso de Schönhaut; César Valenzuela, en la jefatura del programa de Apoyo a las Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito; y Ricardo Montero, como jefe de gabinete de la secretaria de Estado.

En entrevista con Canal 13, se le consultó a Tohá si el arribo de los ex convencionales corresponde a “amiguismo”, como afirman quienes cuestionan las decisiones. “¿Por qué amiguismo? No corresponde. Constanza Schönhaut y César Valenzuela son personas competentes por su propio peso. No están ahí por ser amigos de nadie. De hecho, no son amigos míos ninguno de los dos”, respondió.

“Mi criterio siempre es que los cargos públicos están para prestar un servicio, los tienen que tener personas competentes, los tienen que tener en virtud de sus capacidades personales, y no de sus amiguismos y de los favores”, agregó.

En ese sentido, la ministra fue enfática en afirmar que “estas dos personas están en el Ministerio del Interior por esa razón. Ninguno es amigo mío y no estoy pagándole favores a nadie por eso. Creo que van a ser un aporte, y que eso va a quedar comprobado”.

De este modo, la secretaria de Estado dijo que en la selección de personal para trabajar en su equipo, le importa “que las personas sean competentes, que sean serias y comprometidas y que tengan espíritu de servicio”.

“Eso quiere decir que entran al Ministerio del Interior para hacer su trabajo y no para hacer otra cosa. No para transformarse en candidato, no para hacerle favores a algún parlamentario ni para cumplir una cuota, sino para aportar a la misión que el ministerio tiene. De esa manera se han reclutado a todas las personas que yo he convocado y me voy a encargar que también de esa manera se recluten los equipos de los subsecretarios que dependen a mí”, sentenció.

Respecto a las características que rescata de ambos, Tohá dijo que Valenzuela “trabajó largo tiempo en el Ministerio del Interior, conoce los programas de seguridad. Y en esta etapa que se va a hacer un salto muy importante en el programa de Prevención del Delito, porque es una subsecretaría que está modificando muy profundamente la manera en que actúa va a dejar de actuar por concursos”.

“Es una persona calificada para hacerlo, que además en la Convención destacó por su seriedad, por su capacidad de diálogo, fue una persona muy positiva”, expresó.

En tanto, sobre Schönhaut explicó que “se va a hacer cargo en el gabinete ministerial, en mi gabinete, de darle seguimiento a la relación con los delegados y delegadas presidenciales, o sea, la presencia del Gobierno en las regiones, para que eso tome la fuerza de ser voces del Gobierno en las regiones”.

“Constanza es una organizadora, una persona con una capacidad política y un liderazgo muy comprobado. Ella es una decisión mía, yo la llamé, yo la recluté, conversé con ella y se instaló hoy. En el caso de César, es una decisión del subsecretario que me consultó y respaldé plenamente”, añadió.

Finalmente, la secretaria de Estado reiteró que “Ricardo Montero es muy destacado y muy valorado transversalmente igual que Constanza y César”.