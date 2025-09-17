País Elecciones 2025

Tohá reaparece en el lanzamiento de campaña de Jara con gesto a descuelgues del Socialismo Democrático

Por CNN Chile

17.09.2025 / 11:52

La excandidata dijo que "las personas toman sus decisiones y deciden dónde van a estar en cada momento en la historia. Yo no tengo dudas dónde estoy y creo que quienes somos progresistas, no tenemos dudas".

Carolina Tohá reapareció en la campaña de la candidata presidencial Jeannette Jara en el primer día de propaganda electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

La excandidata llegó este miércoles al Bar Victoria, donde se está realizando el lanzamiento de la campaña de la abanderada del oficialismo.

“Vengo a apoyar este día, es muy importante porque parte legalmente la campaña para todos los candidatos y además coincide con las Fiestas Patrias. Lo que correspondía si uno quiere a Chile, era estar aquí”, dijo en referencia a los descuelgues que han existido desde el Socialismo Democrático y que han respaldado a Evelyn Matthei.

Tohá reaparece en el lanzamiento de campaña de Jara/Agencia Uno

“Las personas toman sus decisiones y deciden dónde van a estar en cada momento en la historia. Yo no tengo dudas dónde estoy y creo que quienes somos progresistas, no tenemos dudas”, sostuvo.

“Si hay personas que estuvieron en el pasado en la centro-izquierda y hoy están con la derecha, lo primero que quiero decir es que lo lamento y lo segundo es que en sus prioridades y balances fueron más importantes los acuerdos que tienen con la derecha que su pertenencia al progresismo y eso los aleja de las ideas que queremos representar aquí, ojalá no sea un alejamiento definitivo, ojalá que se revierta en algún minuto“, sentenció.

También despejó las dudas en torno a su posición y afirmó: “No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo el tiempo de otras maneras”.

