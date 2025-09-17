País Elecciones 2025

Servel da inicio al período de propaganda electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre

Por CNN Chile

17.09.2025 / 09:09

Entre este miércoles 17 de septiembre y el jueves 13 de noviembre se permite la propaganda en prensa, radio, redes sociales, plataformas digitales y en la vía pública mediante activistas o brigadistas de las candidaturas.

El Servicio Electoral (Servel) informó que desde este miércoles 17 de septiembre comienza el período de propaganda electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

A partir de hoy y hasta el próximo jueves 13 de noviembre, estará permitida la propaganda en prensa, radio, redes sociales, plataformas digitales y en la vía pública mediante activistas o brigadistas de las candidaturas.

Dicha propaganda podrá realizarse “solo en aquellos medios y plataformas que previamente hayan registrado sus tarifas ante este Servicio Electoral”.

Asimismo, los brigadistas podrán portar banderas, lienzos u otros elementos no fijos y tienen permitido “distribuir folletos, volantes u objetos informativos que constituyan propaganda electoral”. También pueden usar vestimenta que identifique a la respectiva candidatura.

El ente electoral indicó que “las autoridades que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos, a todas las candidaturas del territorio electoral respectivo”.

Por otro lado, en cuanto a la instalación de propaganda electoral utilizando espacios públicos previamente determinados por el Servel y espacios privados autorizados por el propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, comienza el próximo viernes 17 de octubre.

