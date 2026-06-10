“No sabe lo que es la inteligencia”: Tohá critica a Quiroz por postura del Gobierno sobre secreto bancario

La exministra del Interior Carolina Tohá cuestionó la postura del Gobierno frente al alzamiento del secreto bancario y apuntó directamente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Sus declaraciones se producen luego de que en el Senado se registrara un tercer empate durante la votación de la norma que busca habilitar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria, en el marco de la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

La iniciativa busca reforzar las herramientas del Estado para detectar operaciones vinculadas al crimen organizado, como lavado de activos y financiamiento de actividades delictuales.

“No sabe lo que es la inteligencia”

En conversación con Radio Pauta, Tohá criticó la posición expresada por Quiroz, quien tras la votación manifestó apertura a buscar alternativas para perfeccionar el mecanismo, pero manteniendo la intervención judicial.

“De la UAF jamás se ha filtrado nada. No entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal”, sostuvo la exsecretaria de Estado.

Luego agregó: “Un país que confunde inteligencia con una investigación penal no tiene inteligencia”.

A juicio de Tohá, insistir en que el acceso a información bancaria dependa de jueces debilita la capacidad del Estado para anticiparse a operaciones del crimen organizado.

“Yo creo que el ministro, si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad”, afirmó.

La exministra defendió el rol de la inteligencia económica como una pieza clave para combatir organizaciones criminales.

“Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad”, señaló, aunque recordó que recientemente se aprobó una ley que fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado y obliga a distintos organismos a intercambiar información.

Tohá explicó que esa nueva institucionalidad incorpora a entidades como Aduanas, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos y la Agencia de Ciberseguridad, además de policías y Fuerzas Armadas.

Sin embargo, sostuvo que la inteligencia económica es central para enfrentar el crimen organizado.

“Particularmente en el caso del crimen organizado, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata, y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera”, afirmó.

En esa línea, planteó que perseguir el flujo del dinero permite aumentar la capacidad del Estado para detectar y anticipar operaciones delictuales.

“Si lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar, y para eso es la inteligencia”, sostuvo.

La norma forma parte de la reforma que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, pero no logró avanzar por diferencias políticas en el Senado.

Según Tohá, el modelo propuesto se ajusta a estándares utilizados en otros países.

“En todas partes del mundo, en la OCDE, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia”, afirmó.