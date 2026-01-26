Carolina Tohá insta a transparentar nombramiento de Trinidad Steinert: “Genera una sensación de desconfianza”

La exministra del Interior y militante del PPD advirtió que eventuales conversaciones previas al anuncio podrían afectar la confianza pública.

En el marco del Consejo Nacional del Partido por la Democracia, la exministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que, a pesar de sus diferencias políticas con el presidente electo, el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad fue “una gran tranquilidad”.

“El gabinete de una persona como José Antonio Kast, con la trayectoria que tiene y su vínculo con el mundo del pinochetismo, nunca esperaría que fuera uno que me representara o fuera de mi gusto”, afirmó, agregando que no podría juzgar a un equipo que “todavía no está funcionando”.

Sin embargo, las dudas surgieron luego de que Mara Sedini, la futura vocera de Gobierno, en entrevista con La Tercera señalara que el nombramiento de la exfiscal como nueva jefa de la cartera de Seguridad “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, hecho que no pasó desapercibido para Tohá.

En conversación con Radio Infinita, la exministra indicó: “Al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato y no aún presidente electo. Creo que eso ya entraría a un terreno distinto“.

En esa misma línea, Tohá advirtió que esas declaraciones “generan desconfianza” y llamó a transparentar cuándo se produjo el ofrecimiento del cargo, subrayando lo que implicaría a “una fiscal activa relacionándose con una postura política particular”.

Finalmente, la exministra instó al futuro gobierno a aclarar la situación para evitar que Steinert asuma el cargo “con una sombra de duda”. “No queremos a las autoridades de seguridad metidas en estas polémicas. En Chile necesitamos construir confianzas, aunque existan diferencias”, concluyó.