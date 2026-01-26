Polémica por contactos previos en designación de Trinidad Steinert como ministra: Gobierno electo descarta interferencias

Declaraciones de la futura vocera, Mara Sedini, sobre conversaciones previas con la exfiscal generaron cuestionamientos desde el oficialismo, mientras el equipo del presidente electo aseguró que los contactos se dieron solo días antes del nombramiento.

Una controversia se abrió tras los dichos de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, respecto a los contactos sostenidos con Trinidad Steinert antes de que esta fuera anunciada como próxima ministra de Seguridad.

Las declaraciones despertaron críticas desde sectores del oficialismo, que pidieron aclarar el momento exacto en que se produjeron dichas conversaciones, considerando que Steinert aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

En entrevista con La Tercera, Sedini señaló que la eventual incorporación de Steinert al gabinete no fue una decisión improvisada y que existían conversaciones previas sobre su posible rol en el futuro gobierno; “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”.

Aquellas palabras generaron dudas en los parlamentarios, quienes plantearon posibles afectaciones a la independencia del Ministerio Público.

Una de las voces críticas fue la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó en Radio Infinita que los dichos de Sedini “abrieron un flanco”, al no precisar si los contactos se iniciaron cuando José Antonio Kast aún era candidato presidencial. A su juicio, de no aclararse ese punto, la futura ministra podría asumir “con una sombra de duda”.

Tras participar junto al resto de los futuros ministros en una charla en la Contraloría, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a aclarar las críticas por las palabras de Sedini, aseguró que no existió ningún ofrecimiento mientras Steinert ejercía funciones en la fiscalía y que la comunicación se produjo solo poco antes de que aceptara la nominación.

“Para que una persona asuma un cargo es necesario conocer su voluntad y disposición”, sostuvo, descartando cualquier tipo de interferencia con el Ministerio Público.

La propia Sedini reforzó esa postura y señaló que es habitual que un presidente electo dialogue con su equipo para definir perfiles ministeriales.

Indicó que las conversaciones con Steinert se produjeron pocos días antes de su designación y llamó a dar el tema por cerrado: “Tenemos que dar este tema por zanjado y dejar en claro que yo creo que es una situación importante para Chile el nuevo perfil de la ministra de Seguridad, una mujer con experiencia en la persecución al crimen organizado, en la regulación, en la seguridad, y de todas maneras va a ser un tremendo aporte para Chile el perfil que ya trae”.

“No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después. Aquí lo que interesa y lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país, que tiene expertise, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.

En paralelo, Alvarado informó que el calendario de anuncios del nuevo gobierno, incluido el de subsecretarios, podría sufrir ajustes debido a retrasos en el regreso de Kast desde una gira internacional, producto de condiciones meteorológicas.