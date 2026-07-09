Tohá emplaza al PPD por acuerdo en la megarreforma: “Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”

La tensión interna en la oposición por la megarreforma sumó un nuevo capítulo luego de que Carolina Tohá emplazara públicamente al PPD por la forma en que el partido ha abordado las negociaciones con el Gobierno.

El cuestionamiento de la exministra se produjo tras el acuerdo alcanzado entre el PPD y Hacienda para modificar la fórmula de invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto, uno de los puntos que había generado reparos en sectores de la oposición.

A través de su cuenta de X, Tohá afirmó que es partidaria de buscar entendimientos, pero criticó el modo en que se adoptó la decisión y advirtió que ese camino puede debilitar al progresismo en medio de una discusión clave.

El emplazamiento de Tohá al PPD

“Soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas”, escribió Tohá.

La exministra también apuntó al clima interno que se abrió tras la negociación y llamó a evitar que las diferencias terminen escalando en recriminaciones públicas.

“El progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos. Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”, agregó.

Finalmente, Tohá sostuvo que la discusión de fondo exige un estándar mayor de responsabilidad política.

“Lo que está en juego con el megaproyecto es demasiado y exige de nosotros mucho más”, cerró.

Soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas. Y el progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos. Por ese camino solo se llega a la irrelevancia.… — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) July 9, 2026

El acuerdo que tensionó a la oposición

El reproche se da luego de que el PPD llegara a un entendimiento con Hacienda para ajustar la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma.

Según consignó La Tercera, el acuerdo rebaja el diseño original del beneficio: los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones quedarían con una invariabilidad de 10 años; las iniciativas de hasta US$ 350 millones, con 15 años; y se mantendría un máximo de 25 años para inversiones superiores a US$ 500 millones.

La fórmula permitió abrir un flanco de negociación entre el Ejecutivo y un sector de la oposición, pero también desató cuestionamientos internos sobre el rol del PPD y la coordinación del progresismo frente al proyecto.