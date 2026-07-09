Collina defiende a los árbitros del Mundial 2026: “No cedemos a ningún tipo de influencia”

La FIFA salió a respaldar el trabajo arbitral del Mundial 2026 tras el cierre de los octavos de final y en medio de los cuestionamientos que han surgido durante la fase eliminatoria del torneo.

El director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió la independencia de los equipos arbitrales y afirmó que no aceptan presiones externas en la toma de decisiones.

“Nadie puede afirmar que la División de Arbitraje de la FIFA se vea influenciada por determinadas personas, ni siquiera por el presidente de la FIFA”, sostuvo el exárbitro italiano en una entrevista publicada por el organismo.

En esa línea, Collina remarcó: “No cedemos a ningún tipo de influencia”.

Collina defiende la integridad arbitral

Una vez concluidos los octavos de final, la Copa Mundial ya acumula 96 partidos disputados, un 50% más que los jugados en Qatar 2022 a esta misma altura del torneo, según destacó Collina.

El dirigente sostuvo que, en términos generales, la FIFA está conforme con el trabajo realizado, aunque reconoció que en una competencia con tantos partidos en un período breve pueden surgir imprevistos.

“Los debates constructivos en torno a algunas decisiones forman parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”, afirmó.

Collina también advirtió que poner en duda la integridad de los árbitros puede derivar en amenazas contra ellos y sus familias.

“Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien”, señaló.

La explicación sobre el VAR en jugadas de gol

Collina también abordó uno de los puntos que ha generado debate durante el torneo: cuándo puede intervenir el VAR en una jugada que termina en gol.

Según explicó, cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si detecta una infracción en la elaboración de la jugada y considera que influyó en el tanto, puede recomendar una revisión en cancha.

“No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, precisó.

El exárbitro agregó que una falta sigue siendo sancionable aunque no parezca evidente en primera instancia, si el árbitro no la vio en el campo y el VAR considera que tuvo incidencia en la jugada.

Las jugadas del Argentina-Egipto

Como ejemplo, Collina mencionó una acción del partido entre Argentina y Egipto, donde el egipcio Marwan Attia pisó al argentino Lisandro Martínez.

“Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, explicó.

El dirigente también se refirió a otra acción del mismo encuentro, protagonizada por Mohamed Salah y Julián Álvarez, que no fue considerada infracción.

Según Collina, tanto el árbitro como el VAR estimaron que se trató de un contacto normal de fútbol, ya que el defensor tocó primero el balón antes del choque entre ambos jugadores.

“Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, cerró.