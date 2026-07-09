Karen Rojo será extraditada a Chile: Países Bajos concede su traslado para cumplir condena por fraude al fisco

Durante este jueves, se dieron a conocer novedades relacionadas con la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada por el delito consumado de fraude al fisco.

Según la determinación adoptada por los tribunales, dicho delito se cometió entre octubre de 2015 y agosto de 2016.

A pesar de la condena en su contra, Rojo no se presentó a cumplirla y escapó a Países Bajos, donde fue detenida y permaneció en la cárcel en el país europeo.

A raíz de esto, el Juzgado de Garantía de Antofagasta despachó una orden de detención contra Rojo, la que no se había podido ejecutar a la espera de la determinación de la justicia internacional para el traslado de la condenada.

En este contexto, esta jornada, Cancillería informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de los Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa, para que se inicie su proceso de extradición a Chile.