Portazo para comunidad de edificio de Las Condes: Justicia les ordenó anular prohibición de ingreso a copropietaria dominicana

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a la empresa Gaudi Administraciones dejar sin efecto inmediato la prohibición de ingreso impuesta a una residente del Condominio Cinema, en la comuna de Las Condes.
Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada determinó de forma unánime que la firma actuó de manera ilegal y arbitraria al vetar el acceso de la mujer a su departamento, bodega y estacionamiento, medida que la administración adoptó el 26 de diciembre de 2025 debido a problemas de convivencia vecinal.
El fallo dictaminó que la compañía se atribuyó funciones exclusivas de los tribunales de la República, vulnerando el derecho de propiedad protegido por la Constitución.
La resolución estableció que las administraciones de edificios no poseen facultades para impedir el ingreso de un copropietario a su inmueble.
Según el tribunal, los conflictos comunitarios deben ser resueltos por los Juzgados de Policía Local o la justicia penal, concluyendo que la medida sancionatoria carece de racionalidad y legalidad al constituir una vía de hecho.
Lo más leído
- 144 futbolistas sin permiso de trabajo en Chile: Migraciones anuncia inicio de proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno
- Manouchehri dispara contra acuerdo PPD-Gobierno: “Quiroz ni siquiera sabe cómo se llama el senador con el que cerró”
- Nuevas medidas migratorias ayudarán a llegada de trabajadores temporales de la agricultura: Habrá facilidades para residencias temporales
- Karen Rojo será extraditada a Chile: Países Bajos concede su traslado para cumplir condena por fraude al fisco
- Tohá emplaza al PPD por acuerdo en la megarreforma: “Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”