Portazo para comunidad de edificio de Las Condes: Justicia les ordenó anular prohibición de ingreso a copropietaria dominicana

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a la empresa Gaudi Administraciones dejar sin efecto inmediato la prohibición de ingreso impuesta a una residente del Condominio Cinema, en la comuna de Las Condes.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada determinó de forma unánime que la firma actuó de manera ilegal y arbitraria al vetar el acceso de la mujer a su departamento, bodega y estacionamiento, medida que la administración adoptó el 26 de diciembre de 2025 debido a problemas de convivencia vecinal.

El fallo dictaminó que la compañía se atribuyó funciones exclusivas de los tribunales de la República, vulnerando el derecho de propiedad protegido por la Constitución.

La resolución estableció que las administraciones de edificios no poseen facultades para impedir el ingreso de un copropietario a su inmueble.

Según el tribunal, los conflictos comunitarios deben ser resueltos por los Juzgados de Policía Local o la justicia penal, concluyendo que la medida sancionatoria carece de racionalidad y legalidad al constituir una vía de hecho.