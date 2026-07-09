Manouchehri dispara contra acuerdo PPD-Gobierno: “Quiroz ni siquiera sabe cómo se llama el senador con el que cerró”

Un nombre equivocado puede ser solo un lapsus. Pero en medio de una negociación tensionada, con partidos divididos, amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional y acusaciones cruzadas por la conducción de la megarreforma, también puede transformarse en munición política.

Eso fue lo que ocurrió luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refiriera al senador Ricardo Celis como “Jorge Celis” al explicar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y un grupo de senadores del PPD. El episodio fue recogido por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien lo usó para cuestionar no solo la forma, sino también el fondo del entendimiento.

#CNNChileRadio | Jorge Quiroz, ministro de Hacienda: “Tengo plena confianza en lo que planteó el jefe de la bancada Ricardo Celis (…) Estamos abiertos al diálogos, a propuestas sensatas”. pic.twitter.com/Ft67CvWyiW — CNN Chile (@CNNChile) July 9, 2026

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario apuntó directamente al secretario de Estado luego de que Quiroz explicara el acuerdo alcanzado con senadores del PPD y se refiriera al senador Ricardo Celis como “Jorge Celis”.

“Quiroz habla de un acuerdo y ni siquiera sabe cómo se llama el senador con el que cerró el acuerdo. Le dice diez veces Jorge Celis a alguien que se llama Ricardo”, afirmó Manouchehri.

#CNNChileRadio | Daniel Manoucheri, diputado (PS): “Quiroz habla de un acuerdo y ni siquiera sabe como se llama el senador con el que cerró el acuerdo, le dice 10 veces Jorge Celis a alguien que se llama Ricardo. Lo que trasciende de este acuerdo es que es malo para Chile”. pic.twitter.com/smBvKWYhjl — CNN Chile (@CNNChile) July 9, 2026

El episodio ocurrió en medio de la tramitación de la megarreforma en el Senado, donde el Gobierno busca cerrar apoyos para avanzar con indicaciones en materias como invariabilidad tributaria, inversión y normas asociadas al proyecto de reconstrucción.

Según explicó el propio ministro de Hacienda, el entendimiento con senadores del PPD contempla mantener el principio de la invariabilidad tributaria, pero con una escala de entre 10 y 20 años, dependiendo del monto de inversión.

Manouchehri cuestionó que ese entendimiento no altere el fondo de la reforma. “El ministro Quiroz se sienta en la mesa y dice que no se va a modificar el corazón de la reforma”, sostuvo.

Críticas al acuerdo con senadores PPD: un acuerdo “lamentable” y “una foto que va a envejecer mal”

El diputado socialista calificó como “lamentable” el acuerdo suscrito entre el Gobierno y senadores del PPD, y sostuvo que no representa necesariamente a toda la colectividad.

“Esto más bien pareciera que es un acuerdo de dos senadores con el Gobierno, que nos parece que lo único que hace es un maquillaje”, señaló.

Manouchehri afirmó que dentro del PPD existen voces críticas al proyecto, mencionando al presidente del partido, Raúl Soto, al diputado José Montalva, a la diputada Parra y al diputado Cuadrado.

También sostuvo que la senadora Ximena Órdenes habría marcado distancia del entendimiento. “Hoy día hace unos minutos la senadora Ximena Órdenes ha dicho que ella no participa de ese acuerdo”, dijo.

“Lo que nosotros ayer vimos son determinados senadores del Partido por la Democracia que llegaron a un acuerdo que no sabemos muy bien por qué lo hicieron, que es malo para Chile”, agregó.

Uno de los puntos que más tensionó a la oposición fue si el acuerdo con el Gobierno implicaba o no renunciar a acudir al Tribunal Constitucional por aspectos de la megarreforma.

Manouchehri apuntó a declaraciones previas del senador Javier Macaya y de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sobre las conversaciones con sectores de la oposición.

“Lo que ha señalado el senador Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, lo dijo aquí en Tolerancia Cero, era que ese acuerdo incluía evidentemente la invariabilidad tributaria y que incluía no ir al Tribunal Constitucional”, afirmó.

Luego agregó: “La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo algo similar. Y lo que vimos nosotros ayer es que justamente se cierra un acuerdo en esta línea con una parte de aquellos que estaban participando en la mesa”.

El diputado sostuvo que el Partido Socialista no podía sumarse a ese entendimiento, debido a las definiciones adoptadas internamente por la colectividad. En esa línea, afirmó que la imagen del acuerdo entre el Gobierno y senadores del PPD “va a envejecer mal”.

“Sería bueno saber a cuánto se vendieron”

Durante la entrevista, Manouchehri también recogió las críticas planteadas por otros parlamentarios opositores respecto de las condiciones en que se habría alcanzado el entendimiento.

El diputado citó al senador Iván Flores y sostuvo que sería necesario transparentar “qué más hay detrás” del acuerdo.

“El senador Flores señala que sería bueno saber a cambio de qué se vendieron”, indicó.

Luego, el parlamentario advirtió en términos generales que cualquier eventual ofrecimiento de beneficios personales a cambio de un voto sería grave, aunque no presentó antecedentes concretos sobre el acuerdo con los senadores PPD.

“Los parlamentarios tenemos la obligación y el juramento constitucional de que nuestra deliberación al momento de votar es una deliberación que debe ser libre”, sostuvo.

Finalmente, Manouchehri insistió en que la discusión de fondo está en el alcance de una reforma que, según dijo, busca amarrar por años decisiones económicas sensibles.

“Una reforma que va a ser discutida así a la rápida no puede estar amarrada por 25 años”, concluyó.