Nuevas medidas migratorias ayudarán a llegada de trabajadores temporales de la agricultura: Habrá facilidades para residencias temporales

Para coordinar medidas y agilizar la contratación de trabajadores extranjeros de temporada en agricultura, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, sostuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, con el objetivo de responder a las necesidades de mano de obra en el sector agricultura y una migración regular.

Para ello, se hizo una revisión del Decreto Supremo N.º 177, que establece los requisitos para acceder a una residencia temporal en el país. Y se fijó la tarea de reformar el decreto que permitirá una mayor flexibilización, sin alterar lo establecido en la Ley N.º 21.325.

Principales modificaciones

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

Permitir que los países autorizados, entre ellos Bolivia , puedan utilizar su cédula de identidad para solicitar la residencia temporal .

que los países autorizados, entre ellos , . Para flexibilizar la suscripción del contrato de trabajo a través de una firma electrónica en la plataforma de la Dirección del Trabajo.

la suscripción del en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Ampliar de seis a diez meses la permanencia anual de los trabajadores de temporada y la posibilidad de otorgar permisos con un tope de hasta cinco años.

“El sector agrícola requiere mecanismos más ágiles para acceder a mano de obra temporal, pero esos cambios deben realizarse dentro del marco que establece la ley. Por eso, nos hemos reunido con la SNA y el gobierno, para establecer ciertos mecanismos y hacer modificaciones al Decreto N°177 que facilitan la tramitación de estos permisos, simplifican requisitos y entregan mayores herramientas tanto a los empleadores como a los trabajadores, sin alterar las normas que son de rango legal. Estamos cumpliendo el mandato del presidente Kast de ordenar la casa, y eso, por supuesto, eso implica promover la contratación de trabajadores regularmente”, afirmó Sauerbaum.

Por su parte, el subsecretario, Francesco Venezian, valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones. “La agricultura requiere soluciones concretas para responder a los desafíos de cada temporada. Este trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de Migraciones nos permite avanzar en medidas que facilitan la contratación regular de trabajadores extranjeros, entregando mayor certeza al sector productivo y promoviendo procesos más ordenados, seguros y eficientes para quienes vienen a desempeñarse en el país”, señaló.

Residencia Temporal Mercosur

Desde el SERMIG, recordaron que los trabajadores agrícolas de nacionalidad boliviana tienen una alternativa mientras se tramita la modificación al Decreto N.º 177: la residencia temporal Mercosur, la que permite residir y trabajar en Chile por dos años continuos acreditando únicamente la nacionalidad boliviana y la ausencia de antecedentes policiales o penales negativos.

Además, este permiso no tiene costo por concepto de derechos migratorios y cuenta con un proceso de tramitación expedito.