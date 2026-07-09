144 futbolistas sin permiso de trabajo en Chile: Migraciones anuncia inicio de proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) inició un proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol profesional chileno tras detectar a 114 futbolistas extranjeros que juegan en el país sin el permiso laboral correspondiente.

A través de un comunicado, la institución indicó que dicha fiscalización abarca tanto a planteles masculinos como femeninos de las tres categorías del balompié nacional.

Las instituciones arriesgan multas pecuniarias que van desde las 10 hasta las 200 UTM por cada deportista en situación irregular —equivalentes a montos entre $716.490 y $14.329.800—, cifra que se calculará según el tamaño de la empresa.

El total de entidades indagadas se distribuye en 13 equipos de la Primera División, 14 de la Liga de Ascenso y 9 de la Segunda División.

Con el fin de evitar la repetición de estas infracciones en el futuro, el organismo estatal coordinará instancias de capacitación junto a la ANFP y al Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), en conformidad con lo establecido en la Ley 21.325.