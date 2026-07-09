El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) inició un proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol profesional chileno tras detectar a 114 futbolistas extranjeros que juegan en el país sin el permiso laboral correspondiente.
A través de un comunicado, la institución indicó que dicha fiscalización abarca tanto a planteles masculinos como femeninos de las tres categorías del balompié nacional.
Las instituciones arriesgan multas pecuniarias que van desde las 10 hasta las 200 UTM por cada deportista en situación irregular —equivalentes a montos entre $716.490 y $14.329.800—, cifra que se calculará según el tamaño de la empresa.
El total de entidades indagadas se distribuye en 13 equipos de la Primera División, 14 de la Liga de Ascenso y 9 de la Segunda División.
Con el fin de evitar la repetición de estas infracciones en el futuro, el organismo estatal coordinará instancias de capacitación junto a la ANFP y al Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), en conformidad con lo establecido en la Ley 21.325.
Lo más leído
- 144 futbolistas sin permiso de trabajo en Chile: Migraciones anuncia inicio de proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno
- Manouchehri dispara contra acuerdo PPD-Gobierno: “Quiroz ni siquiera sabe cómo se llama el senador con el que cerró”
- Nuevas medidas migratorias ayudarán a llegada de trabajadores temporales de la agricultura: Habrá facilidades para residencias temporales
- Karen Rojo será extraditada a Chile: Países Bajos concede su traslado para cumplir condena por fraude al fisco
- Tohá emplaza al PPD por acuerdo en la megarreforma: “Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”