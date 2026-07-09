Lancôme lanza línea de dermocosmética basada en la ciencia de la longevidad celular

Lancôme, una de las 22 marcas del grupo L’Oréal, presenta una nueva línea de cuidado facial centrada en la ciencia de la longevidad, con el objetivo de dejar atrás el enfoque tradicional de “antiedad” para abordar la salud de la piel de manera preventiva e integral a lo largo de la vida.

Mitopur, el ingrediente central de la fórmula

La línea, llamada Absolue Longévité D, incorpora un compuesto llamado Mitopur, resultado de una alianza con la biotecnológica suiza Timeline. Este ingrediente logra aislar la urolitina A con una pureza cercana al 99%. Según se explica, la sustancia penetra la piel y activa la mitofagia, un proceso que permite identificar y eliminar las mitocondrias que fallan, células responsables de la energía celular.

La propuesta plantea que, si bien la edad cronológica no puede modificarse, sí es posible intervenir sobre la edad biológica de la piel. Para esto, la marca ofrece tres protocolos de intervención: uno enfocado en anticipar señales, otro en interceptarlas, y un tercero orientado a pieles que requieren mayor recuperación.

El desarrollo científico detrás de la línea se sustenta en más de una década de investigación sobre mecanismos biológicos fundamentales de la piel, considerada el órgano más grande y visible del cuerpo humano. La marca enmarca este lanzamiento dentro de un compromiso de lujo sustentable, con la ciencia como eje central de su propuesta hacia el cuidado cutáneo del futuro.