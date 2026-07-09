En estado grave se encuentra subcomisario de la PDI que se parapetó acusando “corrupción” dentro de la institución policial

El subcomisario de la PDI Rodrigo Silva fue ingresado en estado grave al Hospital de Carabineros la madrugada de este jueves, luego de presentar una herida autoinfligida en el cuello mientras permanecía en su vivienda con resguardo policial.

Según lo informado por Radio Biobío, el hecho ocurre tras los incidentes del pasado martes por la noche, cuando el funcionario se parapetó en un edificio de Las Condes para denunciar presuntas irregularidades y corrupción dentro de la institución civil, ocasión en la que alertó que atentaban contra su vida al gritar “me van a matar” hacia la vía pública.

La Fiscalía Oriente derivó la investigación de las denuncias institucionales al departamento OS9 de Carabineros.

Respecto al caso, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó que “la corrupción, la potencial corrupción, los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar”.