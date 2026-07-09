La desconocida cara de Mauricio Pochettino: El DT argentino de Estados Unidos que admira a Milei y defendió la gestión de Trump ante la FIFA

Mauricio Pochettino se despidió del Mundial 2026 con una dura derrota de Estados Unidos ante Bélgica, pero su salida del torneo dejó una historia que excede la cancha.

El técnico argentino, quien comandó a la selección estadounidense en la Copa del Mundo, quedó cruzado por una polémica que mezcló fútbol y política: la intervención del presidente Donald Trump ante la FIFA por la suspensión de Folarin Balogun, delantero que había sido expulsado en el partido anterior.

El “indulto” a Balogun

La polémica se instaló antes del partido entre Estados Unidos y Bélgica, luego de que la FIFA dejara en suspenso la sanción automática que debía cumplir Folarin Balogun tras recibir una tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina.

De acuerdo con el medio español, la decisión despertó cuestionamientos porque se produjo después de que Donald Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la expulsión del delantero estadounidense.

Pochettino defendió la resolución del organismo y afirmó que era una decisión positiva para el fútbol, pese a las críticas por una eventual intromisión política en una medida disciplinaria del Mundial.

Tras la goleada ante Bélgica, sin embargo, el entrenador evitó atribuir la eliminación a la polémica y apuntó directamente al rendimiento de su equipo.

“No fuimos lo suficientemente buenos en el partido. No necesitamos buscar otra excusa”, dijo el argentino.

La cercanía discursiva con Trump

El episodio se sumó a una relación que ya había tenido capítulos previos durante el torneo.

Según el artículo, al inicio del Mundial había trascendido que Trump le habría prometido a Pochettino una green card si Estados Unidos ganaba la Copa del Mundo.

El técnico también relató que tuvo la oportunidad de conocer al mandatario estadounidense y que, al ser consultado por si el equipo podía ganar el Mundial, respondió: “Claro, señor presidente”.

La escena contrastó con declaraciones anteriores del propio Pochettino, quien había sostenido que jugadores y entrenadores no eran políticos y que debían concentrarse en hablar de su trabajo.

El admirador de Milei

La faceta política del entrenador también tiene un capítulo argentino.

Pochettino, nacido en Argentina, ha manifestado públicamente su admiración por Javier Milei, aliado político de Trump.

A comienzos de 2024, cuando Milei recién asumía la Presidencia, el técnico afirmó: “Tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Todos los argentinos lo vamos a apoyar”.

En otra entrevista, también dijo que le gustaría reunirse con Milei cuando regresara a Argentina, luego de que el mandatario lo invitara a conversar.

Estados Unidos quedó fuera del Mundial tras caer por 4-1 ante Bélgica, resultado que terminó con el camino del anfitrión en la Copa del Mundo.

La eliminación dejó abierto el futuro de Pochettino al mando de la selección estadounidense, aunque el propio entrenador evitó confirmar qué ocurrirá con su continuidad.

“Ahora no es el momento de hablar de eso”, señaló el técnico, quien aseguró que primero necesita descansar y conversar con la federación.