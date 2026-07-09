Mundial 2026 vuelve con los cuartos de final este jueves 9 de julio: A qué hora y dónde ver los partidos

El Mundial 2026 vuelve a la acción este jueves 9 de julio con el inicio de los cuartos de final, instancia que reunirá a las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo.

La jornada tendrá un solo partido: Francia vs. Marruecos, un cruce que reedita una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y que ahora tendrá como premio un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El encuentro está programado para las 16:00 horas de Chile y se disputará en el Gillette Stadium, en Estados Unidos.

Qué partido se juega hoy por el Mundial 2026

Este jueves se abrirán los cuartos de final con el duelo entre Francia y Marruecos.

La selección francesa llega como una de las candidatas al título, mientras que Marruecos buscará extender una campaña que ya lo instaló nuevamente entre los protagonistas del torneo.

El ganador de esta llave avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del partido entre España y Bélgica, que se jugará este viernes.

A qué hora juega Francia vs. Marruecos

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este jueves 9 de julio, a las 16:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Gillette Stadium.

Dónde ver Francia vs. Marruecos en vivo

El duelo será transmitido en Chile por DSports, señal disponible para clientes de DirecTV.

Además, el partido podrá verse por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Así siguen los cuartos de final del Mundial 2026

Después del cruce entre Francia y Marruecos, la ronda de los ocho mejores continuará con otros tres partidos.

España vs. Bélgica

Viernes 10 de julio

15:00 horas de Chile

Viernes 10 de julio 15:00 horas de Chile Noruega vs. Inglaterra

Sábado 11 de julio

17:00 horas de Chile

Sábado 11 de julio 17:00 horas de Chile Argentina vs. Suiza

Sábado 11 de julio

21:00 horas de Chile

Qué pasa si hay empate

Al tratarse de un partido de eliminación directa, si Francia y Marruecos igualan en los 90 minutos habrá tiempo extra.

Si la igualdad se mantiene, el clasificado a semifinales se definirá mediante lanzamientos penales.