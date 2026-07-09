Muere a los 75 años Bonnie Tyler, conocida mundialmente por el éxito “Total Eclipse of the Heart”

(CNN En Español – CNN Chile) — La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años, según un comunicado en su sitio web y cuenta de Instagram.

Su muerte se produce unos meses después de que la estrella del pop, cuyo nombre legal es Gaynor Hopkins, se sometiera a una cirugía de emergencia y fuera puesta en coma inducido, informó la agencia de noticias PA Media del Reino Unido este jueves.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, decía el comunicado.

“Emitiremos un comunicado adicional en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”, añadió.

Tyler lanzó 18 álbumes en su carrera. Sus primeros éxitos se produjeron en la década de 1970 con “It’s a Heartache” y “Lost in France”.

Pero fue en 1983 que alcanzó la fama global con el álbum “Faster Than the Speed of Night”, que incluyó el sencillo “Total Eclipse of the Heart”. Esta canción ocupó durante cuatro semanas el puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100 y su video musical, dirigido por el australiano Russell Mulcahy (“Highlander”), consiguió 1.000 millones de vistas en YouTube.

Tyler planeaba regresar al escenario a pesar de su reciente mala salud, con varias fechas programadas para más adelante este año.

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