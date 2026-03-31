Carolina Tohá critica disolución de Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad: “No se avanza demoliendo acuerdos”

Durante la jornada, la ministra de Seguridad disolvió la Unidad Estratégica del ministerio, que buscaba crear un sistema para coordinar a las instituciones policiales.

A través de redes sociales, la exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó este martes la decisión del Gobierno de disolver la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.

La titular de Seguridad, Trinidad Steinert, disolvió la unidad que fue impulsada por la administración del exmandatario Gabriel Boric para crear un “Sistema de Seguridad Pública“, según consignó La Tercera.

Este nuevo sistema tenía como objetivo coordinar a las diversas instituciones de seguridad del país, como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas. Por ello, el equipo estaba a cargo de integrar al sistema la información y datos de cada entidad.

Steinert ordenó desvincular a los tres ingenieros que conformaban el equipo, sin avisarle al experto criminalista que encabezó la entidad, Fabían Gil, lo que terminó con su renuncia del área.

La decisión de la exfiscal fue duramente criticada por la excandidata presidencial en redes sociales, quien acusó que “no se avanza en seguridad demoliendo los acuerdos“.

“La Unidad Estratégica alimenta con información confiable y evidencia empírica la gestión del sistema de seguridad. Disolverla va en contra de todas las recomendaciones de expertos“, sostuvo en X (ex Twitter).

Asimismo, criticó que “cuando se creó el Ministerio de Seguridad, se acordó transversalmente incluirla en la ley. Solo se opusieron los republicanos. Lo que no lograron en el Congreso buscan imponerlo de facto“.