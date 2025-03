Tohá afirma que buscará “ir mucho más allá del oficialismo” para lograr “mayoría absoluta”

La exministra habló sobre su candidatura y dónde espera encontrar los apoyos, asegurando que hay que "reencantar a ese mundo que es de centroizquierda que no se ha sentido parte del actual oficialismo".

El 4 de marzo pasado se concretó la salida del Ministerio del Interior de Carolina Tohá, cuando los días previos se especulaba si sería ella o la expresidenta Michelle Bachelet quien asumiera una candidatura presidencial.

La exministra dio el paso a un costado del Gobierno y decidió tomar la posta de la presidencial para el PPD. Ese mismo día, tras salir de La Moneda, habló frente a los medios y aclaró que esperaba proponer una nueva forma de enfrentar los problemas que aquejan al país, distanciándose en algún grado de ser solo la continuidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Con el paso de los días decantó esa postura en una frase en conversación con Radio Futuro: “Soy heredera de este Gobierno, de Bachelet, de Lagos y de Allende. Soy heredera del socialismo democrático histórico, pero estoy aquí para proponer un proyecto hacia adelante y ninguna de esas herencias es suficiente”.

“Ir mucho más allá del oficialismo”

En conversación con El Mercurio, la actual precandidata presidencial ahondó en los apoyos que buscará durante esta candidatura, los que no se limitarían solo a la Democracia Cristiana, que este sábado proclamó como candidato a Alberto Undurraga, sino también con miras a Amarillos y Demócratas.

“Hay que reencantar a ese mundo que es de centroizquierda que no se ha sentido parte del actual oficialismo. Y es necesario también porque en una elección presidencial hay que construir una mayoría. No solo una primera mayoría relativa, sino que una mayoría absoluta. Yo, al menos, me propongo ir mucho más allá del oficialismo”, afirmó al medio.

En esa línea, Tohá aseguró que la contraposición que levantó en su momento el Frente Amplio para distanciarse de lo que fue la Concertación y Nueva Mayoría ya no es tal, y que dichas conversaciones están “en un pie muy diferente”.

“Ese mundo que miró tan, tan malk a la Concertación hoy día valora muchas cosas. Y el mundo de la ex Concertación también aprendió a respetar cualidades y logros que ha tenido el mundo del Frente Amplio gobernando y del PC, también, siendo parte de ese gobierno”, comentó la precandidata.