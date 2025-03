Carolina Tohá confirma su precandidatura presidencial: “Ha llegado el momento de emprender otra lucha política”

La exministra del Interior se suma a la carrera presidencial; hasta el momento, en el oficialismo se encuentran como precandidatos Jaime Mulet y Vlado Mirosevic.

Luego de la ceremonia de cambio de gabinete, la exministra del Interior, Carolina Tohá, despejó las dudas sobre su candidatura presidencial.

Consultada por la prensa sobre cómo se le debe decir ahora que renunció a su cargo, respondió: “Por ahora, Carolina”. Comentó que han transcurrido dos años y medio en el Ministerio del Interior, tiempo en el que estuvo “comprometida en cuerpo y alma en esta tarea”, y dejó en claro que la decisión no fue fácil, pero que el compromiso con su trabajo anterior la llevó a emprender este nuevo desafío.

“Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo. He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República“, expresó.

Actualmente, el panorama presidencial en el oficialismo se perfila con tres precandidaturas: Jaime Mulet, Vlado Mirosevic y la exministra Tohá.