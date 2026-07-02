“Todos los ministros podemos cometer un error”: Biministro Alvarado respalda a Trinidad Steinert tras informe de Contraloría

El biministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó el dictamen de Contraloría que concluyó que la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus facultades legales al pedir antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a una causa judicial.

Según el ente contralor, el oficio fue emitido dos días después de la llegada de Steinert al gobierno y en él solicitaba a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una investigación penal específica y en curso.

Contraloría concluyó que dicho requerimiento “excede la facultad general de requerir informes” que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública, recordando que esa potestad debe estar asociada a la planificación de las funciones y atribuciones de la cartera, y que no puede utilizarse cuando afecte o pueda afectar una investigación que se encuentra en curso.

Alvarado blinda a Steinert

Consultado sobre el dictamen, el biministro Alvarado sostuvo que “es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la exministra y que nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia”.

En esta línea, descartó que ello se tratara de un error no político: “Yo creo que aquí lo que se transgredió, de acuerdo a este deber de abstención, es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que estaba en desarrollo, que estaba en investigación y que le corresponde al Ministerio Público”.

Por otra parte, destacó la labor de la exministra durante los poco más de meses que estuvo en el cargo. “Nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la exministra Steinert en su paso por el gobierno y, en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error. Y en ese sentido, la Contraloría aquí manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención, que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias”.