Horarios, cartelera, cortes de tránsito y transporte: Todo lo que debes saber sobre la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel

Tras siete años de ausencia, la tradicional celebración de Año Nuevo en la Torre Entel vuelve al centro de Santiago con un espectáculo que se extenderá desde las 20:00 hasta pasada la medianoche y que combinará música en vivo, drones y pirotecnia. Revisa acá todos los detalles.

El regreso de la celebración de Año Nuevo a la Torre Entel, tras siete años de ausencia, genera emoción entre los habitantes de la capital.

Este lunes se reveló el cronograma de actividades del evento y el amplio plan de seguridad que será desplegado este miércoles 31 de diciembre, diseñado para recibir a las miles de personas que se esperan en el centro de Santiago.

Conoce a continuación los detalles:

Horarios y programación del evento

El evento comenzará a las 20:00 horas con la apertura musical a cargo de la DJ Isabella Serafini, desde el escenario ubicado en la Alameda, a la altura de calle Morandé.

A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de las presentaciones en vivo de La Noche, Américo y Princesa Alba, dando inicio a la antesala del conteo de Año Nuevo.

A las 00:00 horas se dará paso al espectáculo central, que combinará un show de mil drones de luz con 7 mil monotiros de fuegos artificiales, marcando la llegada de 2026. Tras la pirotecnia, los asistentes serán invitados a cantar el tradicional “Un Año Más”, de la Sonora de Tommy Rey.

El cierre del evento está programado para cerca de las 00:30 horas.

Plan de seguridad y contingencia

Debido a la alta convocatoria esperada, las autoridades implementaron un plan especial de seguridad y prevención.

Desde las 15:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 07:00 del 1 de enero, se establecerá un perímetro con cierre total de calles, delimitado por Exposición, Huérfanos, Vicuña Mackenna y Tarapacá–Sazié.

Carabineros desplegará un contingente reforzado en todo el sector, con personal especializado en control del orden público y patrullajes preventivos.

Además, se instalarán estructuras de protección para resguardar la zona de vuelo de los drones y se activará un plan de contingencia en coordinación con Bomberos, servicios de salud y equipos de emergencia, recogió La Tercera.

Transporte y control de accesos

El transporte público contará con refuerzos durante la jornada y Metro de Santiago extenderá el servicio de la Línea 1 hasta la 01:30 horas del 1 de enero de 2026.

La estación La Moneda permanecerá cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.

Para ordenar el flujo de personas, Metro habilitará estaciones específicas solo para ingreso y otras exclusivamente para salida en las líneas 1 y 3, con el objetivo de evitar aglomeraciones tras el término del espectáculo.

Estaciones de ingreso Línea 1:

Los Héroes (accesos norte y sur)

Universidad de Chile (accesos Serrano y Estado)

Estaciones de salida Línea 1:

San Pablo

Las Rejas

Estación Central

Baquedano

Tobalaba

Escuela Militar

Los Dominicos

Estaciones de salida en Línea 3:

Plaza Quilicura,

Los Libertadores

Ñuñoa

Plaza Egaña.

Aseo, higiene y pirotecnia

Para la celebración, los organizadores aseguraron que se utilizarán fuegos artificiales de bajo residuo, compuestos por partículas metálicas que se consumen casi por completo en el aire, reduciendo riesgos de incendio y contaminación.

En paralelo, el municipio implementará un operativo especial de aseo y limpieza, con cuadrillas desplegadas antes y después del evento.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes a colaborar utilizando los contenedores habilitados y retirando sus residuos.