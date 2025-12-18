Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

El hallazgo de la denominada supergripe, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso de la actividad de influenza a nivel nacional. Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.

Durante la tarde de este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la llegada del subclado K de influenza A(H3N2) en Chile.

El hallazgo de la denominada supergripe, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso de la actividad de influenza a nivel nacional. Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.

A pesar de eso, la variante ha generado aumento de casos en el Hemisferio Norte, donde actualmente enfrentan la temporada de invierno.

Por ello, acá te explicamos todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile.

¿Qué es esta nueva variante de influenza?

La influenza AH3N2 es un virus respiratorio estacional ampliamente conocido, que puede generar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar general.

“Detectar una variante no es sinónimo de una crisis sanitaria. El riesgo aparece cuando la información no es clara o llega de forma tardía. Informar bien es parte esencial de la prevención”, señala el académico y magíster en comunicación estratégica Rodrigo Durán Guzmán, quien además integró el equipo de comunicación de riesgo durante la pandemia del COVID-19.

Por su parte, Mauricio Salinas, broncopulmonar de Clínica Santa María, explicó que “la influenza es un virus que generalmente produce brotes anuales que suelen partir por el lado de Asia y Europa y después se presentan en América y Sudamérica. Y es un virus que tiene como característica que va mutando, va teniendo mutaciones año a año, cada cierto número de años, de tal forma que no es infrecuente que se produzcan brotes o mayor cantidad de contagios cada cierto tiempo porque emerge alguna variante nueva a la cual la población no se ha enfrentado o no se ha enfrentado hace muchos años y no tiene memoria inmunológica”.

Informar sin alarmar: una clave aprendida en pandemia

Uno de los principales aprendizajes de los últimos años es que la información clara, directa y empática disminuye la ansiedad social y fortalece la confianza en las decisiones sanitarias.

“La comunicación de riesgo no busca generar miedo, sino orientar conductas. Cuando las personas entienden qué ocurre y qué deben hacer, se reduce la incertidumbre y se promueve el autocuidado responsable”, explica Durán.

Salinas, en tanto, dejó en claro que “Lo que sabemos hasta ahora es que el brote de influenza que está ocurriendo en España se adelantó, ocurrió antes y existe una variante nueva o distinta que podría aparentemente ser un poco más contagiosa”.

“No tenemos datos hasta ahora de que sea más mortal o que tenga otras características y probablemente en las siguientes semanas va a haber más información, pero lo que sabemos hasta ahora es eso, es una variante nueva de la influenza, distinta a las de años anteriores, por lo tanto, había más población susceptible, podría ser un poquito más contagiosa que la anterior y el brote de influenza partió antes”, añadió.

Medidas de prevención: hábitos que siguen protegiendo

Las recomendaciones para prevenir contagios no son nuevas, pero siguen siendo altamente efectivas, especialmente en períodos de mayor circulación de virus respiratorios:

● Lavado frecuente de manos con agua y jabón

● Uso de alcohol gel cuando no sea posible el lavado

● Ventilación de espacios cerrados

● Uso de mascarilla ante síntomas respiratorios o en espacios con alta concurrencia

● Cubrirse al toser o estornudar con el antebrazo

● Evitar el contacto cercano con personas enfermas

“No se trata de volver atrás, sino de aplicar aprendizajes que demostraron su eficacia para proteger la salud individual y colectiva”, enfatiza el académico y especialista en comunicación de riesgos en salud.