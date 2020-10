El cabo Benjamín Olave, tío del carabinero fallecido este viernes en La Araucanía a causa de una herida a bala víctima de una emboscada, aseguró que desde la institución “no tenemos apoyo” y criticó duramente a su general director Mario Rozas.

El también funcionario policial aseguró en conversación con Chilevisión Noticias que “estamos muy dolidos, la familia está muy consternada con todo lo que pasó. Yo no trabajo en su unidad, pero igual trabajo en La Araucanía y presto servicios acá. Psicológicamente estoy muy afectado, quizás después me arrepienta de esto, no estoy en mis cabales, pero qué se puede decir”.

“Es lamentable, yo estaba lejos. Sé que él entró, fue un allanamiento en un RP, que es un vehículo no convencional, que no es blindado. Osea fueron vulnerados sus derechos desde que salió de la unidad a realizar dicho allanamiento”, señaló.

El uniformado aseguró en la misma línea que La Araucanía “es una zona que es conocida por ataques. Se hizo un planteamiento antes de realizar dicho allanamiento donde se sabían las condiciones a las que se iban a enfrentar y de igual forma no se tomaron las cartas en el asunto. Digamos que Carabineros no actúa a tontas y a locas, hay una preparación, un estudio previo y claramente no se cumplieron los protocolos”.

“Él (Eugenio Nain Caniumil) trabaja en una zona de la ciudad, no es una unidad de control y orden público, no es una unidad que esté encargada de lo que es el conflicto de La Araucanía. Imagino que no fue con un chaleco que le brindara al 100% la protección como lo hacen los funcionarios de Fuerzas Especiales. Se vieron vulnerados sus derechos en ese sentido”, apuntó.

A su vez, Olave profundizó sus críticas hacia la institución, manifestando que “estoy hablando por miles de carabineros de La Araucanía y de todos a lo largo de todo Chile. Carabineros en La Araucanía está realizando servicios de 15 horas. Osea no cumplen con todas las condiciones, hay facciones que no tienen baño, no tienen agua potable, no tienen luz. Somos como un conejo en La Araucanía, pasamos por un camino a oscuras esperando que nos disparen”.

“No tenemos apoyo. Nuestro general director envía un mensaje de apoyo ahora, después de las declaraciones que yo di. Encuentro que eso no es tener pantalones. No puede ser que un cabo primero tenga más pantalones que el general director, que es el que manda en la institución, que es el que tiene que poner la cara por nosotros”, reveló.

“Siempre la familia llorando, siempre los hijos quedan solos, y ¿qué hace el general director? Viene y da una entrevista, dice que vamos a hacer esto, que vamos a tomar más protocolos y que habrá más protección, y son cosas que no pasan. Entonces los carabineros nos seguimos viendo vulnerados, no tenemos apoyo. No me gustaría que el general director viniera acá, agarrara el ataúd de mi sobrino siendo que él tampoco se sentía respalado por el general director”, indicó.