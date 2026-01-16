País puerto montt

Captan a tiburón de 4 metros en Puerto Montt: Suspenden faenas submarinas en sector de Chinquihue

Por Michel Nahas Miranda

16.01.2026 / 09:10

Un video difundido en redes sociales mostró al ejemplar cerca de buzos que trabajaban en la zona. Tras el avistamiento, se activó un protocolo de seguridad y se detuvieron las labores. Sernapesca indicó que el animal se encuentra dentro de su hábitat y rango de distribución.

Un tiburón de cerca de 4 metros fue captado en el sector costero de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, lo que llevó a suspender faenas submarinas en el área de Chinquihue.

El registro, difundido en redes sociales, mostró el momento en que el ejemplar apareció a corta distancia de buzos que efectuaban trabajos bajo el agua.

Según información recabada por medios locales, tras el avistamiento se activó el protocolo de seguridad, con el retiro del personal desde el agua y la paralización temporal de las labores.

Sernapesca: “Se encuentra en su hábitat natural”

Desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) señalaron que el tiburón observado en la zona “se encuentra en su hábitat natural”.

Ricardo Sáez, encargado nacional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad, explicó que por las imágenes se podría tratar de un tiburón vaca (Notorynchus cepedianus) o un tiburón de siete branquias (Heptranchias perlo), aunque precisó que la confirmación quedará a la espera del IFOP.

“Este ejemplar está dentro de su rango de distribución. Además, cabe mencionar que en Chile tenemos tiburones de distintos tamaños y especies que habitan a lo largo de todo el país”, añadió.

El organismo reiteró el llamado a tomar resguardos, dado que se trata de un animal salvaje que puede reaccionar ante una eventual sensación de amenaza.

 

