Este domingo se realizó el funeral de Eugenio Nain Caniumil, cabo 2° de Carabineros de origen mapuche que murió tras recibir un impacto de bala durante una emboscada en un corte de ruta en la región de La Araucanía.

La ceremonia se desarrolló en el Grupo de Formación de Carabinero Temuco, hasta donde llegó el general director de la institución, Mario Rozas, y un amplio grupo de efectivos policiales. Además, una formación de Bomberos le rindió honores con sirenas y balizas.

En el lugar también estuvieron familiares de la víctima, entre ellas una tía que llegó con la típica vestimenta del pueblo originario, quien señaló que tiene “una pena muy grande, estamos abandonados”.

“A él no lo mataron por ser carabinero, lo mataron por ser mapuche, eso es lo único que puedo decir. Esto no puede ser una enemistad, somos de un mismo país, de la misma nación. No sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente“, agregó.

En la misma línea, la mujer aseguró ser hija del último lonko de una comunidad cercana al sector en que se realizó el funeral. “Al carabinero que mataron no era sólo un carabinero, era un descendiente de lonko”, afirmó.