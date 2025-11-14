El testimonio de la peluquera de Ángela Vivanco tensiona el caso “Muñeca Bielorrusa” para Fiscalía: ¿Qué dijo la estilista?

La declaración de la peluquera habitual de la exmagistrada —incorporada a última hora por Fiscalía— abrió un flanco inesperado en la versión oficial sobre un supuesto soborno entregado el 4 de julio de 2023, lo que fue valorado por las defensas de los imputados.

Un nuevo antecedente surgido en plena audiencia sorprendió este viernes a los intervinientes en el caso “Muñeca Bielorrusa”, donde se investiga el presunto pago de coimas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La declaración de la peluquera habitual de la exmagistrada —incorporada a última hora por Fiscalía— abrió un flanco inesperado en la versión oficial sobre un supuesto soborno entregado el 4 de julio de 2023.

Una frase irónica que terminó volviéndose central

Según consignó La Tercera, durante la instancia Fiscalía presentó el testimonio de la estilista Isabel Parra.

En su declaración, Parra aseguró que el 4 de julio —día en que, según la investigación, Vivanco habría recibido US$ 15.600 en las oficinas de los abogados Vargas y Lagos— ella tenía agendada una cita con la exministra en su salón.

Aportó además capturas de pantalla de WhatsApp que acreditan esa coordinación.

Aunque la estilista no pudo confirmar si el servicio efectivamente se realizó ese día —debido a que Vivanco pagaba siempre en efectivo y no exigía boleta—, su testimonio reforzó la versión de la defensa: que la exmagistrada estuvo en el sector para asistir a la peluquería, no para retirar dinero.

Su relato puso en cuestionamiento una parte de la tesis que el propio Ministerio Público había instalado desde el inicio de la formalización.

La fiscal Wittwer también reveló que la peluquera aseguró haber sido contactada por Vivanco para firmar un documento que acreditara que tanto ella como el imputado Migueles eran clientes frecuentes del local.

Parra dijo haber aceptado, pues ambos efectivamente se atendían allí.

Una teoría que aún no logra sostenerse

Pese al impacto de esta declaración, la Fiscalía insiste en que los hechos centrales no han sido desacreditados.

Julián López, representante de Codelco, recordó que otro punto clave —la justificación del origen de los US$ 15.600 que Migueles manejó al día siguiente— ya había sido descartado por el fiscal Marco Muñoz, quien acreditó que un monto previo de US$ 20.000 había sido gastado meses antes, eliminando así esa coartada.

“El corazón de la imputación no ha sido controvertido”, sostuvo el abogado, acusando a las defensas de intentar “evitar la prisión preventiva” más que rebatir los hechos.

Defensas celebran el golpe a la hipótesis inicial

Los abogados de los imputados, en cambio, consideraron la declaración de la peluquera como un revés directo a la versión del Ministerio Público.

Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas, destacó que la georreferenciación ya situaba a Vivanco en la zona entre las 15:59 y 16:47 horas, justo el período en que tenía la cita en la peluquería.

Cristián Cáceres, abogado de Eduardo Lagos, fue aún más directo al valorar la diligencia: “Gracias a la Fiscalía, nos cierra la boca en cuanto al principio de objetividad”, dijo con ironía, cuestionando la consistencia de la acusación inicial.