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Terremoto en Japón hoy: SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile

Por CNN Chile

20.04.2026 / 07:40

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El movimiento telúrico ocurrió a las 03:52 hora local continental chilena.

Durante la madrugada de este lunes 20 de abril, un sismo de magnitud 7,6 fue registrado en la cuenca del Pacífico, específicamente frente a las costas de Japón.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:52 hora local continental chilena (07:52 U.T.C.).

Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló que, tras el análisis de los parámetros técnicos, se confirmó que el sismo no genera una amenaza de tsunami para Chile.

Terremoto en Japón: Descartan riesgo de tsunami para Chile

Según la información técnica proporcionada por el Centro de Investigación Alemán de Geociencias (GFZ), el epicentro se localizó a 170 kilómetros al sureste de Hachinohe, en Japón.

El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) indicó que este será el único boletín difundido respecto a la situación, a menos que nueva información técnica permita realizar una reevaluación de la amenaza en las próximas horas.

El organismo dependiente de la Armada de Chile precisó que mantendrá el monitoreo preventivo del evento, aunque la evaluación actual descarta cualquier tipo de impacto para el litoral chileno producto de este sismo en el continente asiático.

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