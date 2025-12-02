Terminal Pesquero: Incautan más de 800 kilos de productos pesqueros sin Acreditación de Origen Legal

Entre los recursos hallados, había más de 100 kilos de corvina que estaba en veda al momento del control.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) incautó más de 800 kilos de recursos pesqueros durante un operativo de fiscalización nocturna en el Terminal Pesquero Metropolitano.

Los productos estaban siendo transportados sin Acreditación de Origen Legal (AOL) y, además, había más de 100 kilos de corvina, que se encontraba en veda al momento del control.

En medio de la fiscalización, se cursaron tres citaciones por infracciones asociadas al transporte ilegal de recursos hidrobiológicos. El primero de los casos se trató de un vehículo que “trasladaba 140 kilos de corvina fresca, recurso que se encontraba en veda, sin la documentación que acreditara su origen legal (AOL)”.

Adicionalmente, se detectaron 494 kilos de pinza de jaiba, que tampoco tenían AOL.

Un tercer vehículo “fue sorprendido transportando 250 kilos de reineta fresca entera, igualmente sin la documentación requerida por la normativa. En total, fueron 884 kilos de recursos los que fueron incautados, en conformidad con lo establecido por la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

El director regional (s) de Sernapesca, Patricio Medina, señaló que “el Terminal Pesquero Metropolitano es un punto estratégico de comercialización, por lo que mantenemos un trabajo constante y riguroso de fiscalización para asegurar que todos los productos del mar que ingresan cuenten con su debida acreditación de origen legal”.

“Estas acciones de fiscalización son fundamentales para proteger las pesquerías, evitar que recursos en veda o sin acreditación lleguen al mercado y garantizar que la ciudadanía acceda a productos obtenidos de manera legal, que sean seguros para su consumo y velando por su sustentabilidad en el tiempo”, afirmó.