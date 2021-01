Una serie de críticas se levantaron contra el Partido Por la Democracia (PPD) en redes sociales, luego que se conociera que la candidatura a la Convención Constituyente de parte de Teresa Valdés, quien iba como independiente dentro de la lista, fue bajada ad portas de la inscripción.

La socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad criticó duramente que fuera a horas de oficializar su candidatura por el Distrito 13, un hecho que desde el PPD afirman tuvo que ver con un acuerdo mayor a nivel de Unidad Constituyente.

“Fui precandidata a la Convención Constitucional como independiente por el PPD por invitación de las mujeres de la secretaría de la mujer del partido. Elegí el Distrito 13, donde tengo relaciones, amistades, organizaciones de mujeres donde he trabajado históricamente y empecé a desplegar mi precampaña, con la convicción de que iba a quedar en ese distrito“, explicó la socióloga a CNN Chile.

Desde el PPD explican que mantenían dos cartas para el distrito que cubre las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. La otra era el ex ministro y ex diputado del partido, Jorge Insunza.

Sin embargo, hace un par de días desde el PPD se acercaron para proponerle cambiar su distrito del 13 al 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil), cosa que le era “imposible”, ya que no había realizado trabajo territorial en esa zona.

“Sucedió que en el minuto que se tenían que tomar las decisiones finales el único distrito donde no se votó y no se decidió, venía prenegociado con el nombre de Jorge Insunza y donde no fue posible que se definiera, y se me dejó fuera“, agregó Valdés.

Según el partido, fue a raíz de las cuotas de paridad que debían cumplir como lista, considerando al Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos, Partido Radical y Partido Progresista, que no pudieron contar con ese cupo para mujeres en el Distrito 13.

Mediante un comunicado explicaron que así como ocurrió con Teresa, otros candidatos y candidatas quedaron fuera del listado de inscritos, movida que responde sólo a los acuerdos entre los diversos partidos que conforman Unidad Constituyente y su lista.

Revisa el comunicado del PPD:

El día de ayer el Partido Por la Democracia inscribió sus candidaturas a alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y constituyentes. Fue un largo proceso que terminó, sin embargo, con una lista de la cual nos sentimos orgullosos.

En el caso de la convención constitucional, el PPD postula 34 candidaturas en el pacto Unidad Constituyente, de las cuales 18 son mujeres y 16 son hombres, siendo primera vez en la historia de nuestro partido que en una elección colegiada llevamos más mujeres que hombres.

De los 34 escaños que competimos, 20 son independientes y 14 son militantes, con lo cual el PPD da por cumplida su promesa pública de llevar, al menos, la mitad de sus candidaturas en esa condición.

Debido a que los cupos asignados a cada partido eran limitados, se ofreció la posibilidad a algunos candidatos y candidatas para que cambiasen de distrito. Algunos aceptaron, otros no. Respetamos y valoramos cada decisión, agradecemos profundamente a cada uno de ellos y ellas.

De igual modo, queremos destacar la inscripción de 62 candidaturas a alcaldes y alcaldesas. De estas candidaturas, 13 corresponden a mujeres y 49 hombres.

En cuanto a concejalías, el PPD inscribió 921 compañeros y compañeras. De esas candidaturas, el 41% son mujeres y el 59% son hombres; es decir, es el mayor número de mujeres que hemos llevado en nuestra historia. Con lo cual el PPD da cumplimiento la meta que se había puesto de igualar la cuota exigida en las candidaturas a la Cámara, pero sin duda, el objetivo central es ir por la paridad completa, tal cual como lo definimos en nuestro congreso ideológico.

Como todos los procesos de inscripción y selección de candidaturas fue extremadamente difícil, más aun en las condiciones sanitarias que vive el país, pero lo enfrentamos con fuerza y convicción. La gran mayoría expresada en el Apruebo debe ganar la Convención Constitucional para hacer realidad los cambios que el país demanda.

Finalmente, quiero agradecer a las instancias comunales, regionales y nacionales de nuestro partido, como tambien a los compañer@s funcioanri@s del PPD que hicieron posible esta tremenda tarea.

Sebastián Vergara Tapia

Secretario general PPD

Santiago, 12 de enero de 2021