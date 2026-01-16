Tensión oficialista: Boric llama a la unidad en el progresismo y pide “dejar de lado las diferencias y conversar”

El presidente aseguró que los avances en derechos sociales alcanzados durante esta administración "han sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos".

El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad en la izquierda, tras el quiebre que se produjo en la coalición oficialista esta semana.

Durante una pauta de beneficios sociales en Quinta Normal, el mandatario abordó la situación en el progresismo, luego de que el Partido Socialista anunciara su salida del bloque oficialista tras recibir críticas por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista por la Ley Naín Retamal.

Y es que tras la absolución de Claudio Crespo en el Caso Gatica, algunos parlamentarios frenteamplistas y del PC expresaron críticas al PS por su voto a favor de la ley. El tema provocó molestia y tensión en la tienda liderada por Paulina Vodanovic, a tal punto que decidieron suspender su participación en el comité político y en las siguientes instancias.

De ese modo, este viernes Boric dijo que “la izquierda, el progresismo, no tienen que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones”.

Apeló a que cuando ha existido unidad en el bloque, se han logrado grandes avances, recordando la ley de 40 horas, el copago cero, la política de trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones y el royalty minero.

“Todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos“, afirmó el mandatario.

“Por eso, le hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas, y con el pueblo, con la gente, desde los territorios”, sentenció.