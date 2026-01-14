Partido Socialista suspende participación en alianza oficialista tras críticas del PC y FA por Ley Naín Retamal

La decisión ocurrió tras el veredicto a Claudio Crespo, quien fue absuelto en el Caso Gatica.

El Partido Socialista (PS) decidió suspender su participación en la alianza oficialista tras el veredicto del Caso Gatica.

Y es que este martes, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en forma unánime de apremios ilegítimos al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Tras ello, surgieron críticas por parte de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista a parlamentarios socialistas que votaron a favor de la Ley Naín Retamal.

Desde el Congreso, el diputado Raúl Leiva se refirió a la situación y afirmó que la ley “fue promovida, tramitada con urgencia por parte del Ejecutivo y fue promulgada por parte del gobierno del presidente Boric; entonces ahora desafectarse, además de una manera falaz, de una norma que no aplica en el caso de un veredicto, creo que no corresponde”.

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló que se llevó a cabo una reunión de emergencia, “en atención a las agresiones que sufrió el Partido Socialista ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista”.

“Somos todos miembros de una alianza de Gobierno, hasta hoy día, y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio presidente, los que ataquen al Gobierno”, dijo.