País claudio crespo

Duro revés para la Fiscalía: Absuelven a Claudio Crespo de apremios ilegítimos en el Caso Gatica

Por Valentina Sánchez Cárdenas

13.01.2026 / 12:58

{alt}

El Ministerio Público pedía una pena efectiva de 12 años por apremios ilegítimos.

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en forma unánime al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019.

También se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre el excarabinero.

En la previa y durante la instancia, se reportó la presencia de personas que llegaron a expresar su respaldo tanto a Gatica como a Crespo en la explanada del Centro de Justicia.

Crespo era acusado por el Ministerio Público de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, por los que solicitó una pena efectiva de 12 años.

En la lectura del veredicto —que se extendió por cerca de dos horas—, la jueza Cristina Cabello argumentó, entre otros aspectos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

Y apuntó a que la conducta del acusado está amparada por la ley y que el actuar fue legítimo.

Además, los jueces criticaron al Ministerio Público y a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, apuntando a que la acusación se enfrascó en una fórmula que no fue suficiente para permitir una condena.

Si bien se reconoció que Crespo fue quien ejecutó los disparos que cegaron a Gatica, dicho actuar está amparado en la legítima defensa.

También se señaló que debido a la distancia del disparo y la dispersión de los perdigones, no se pudo acreditar dolo ni infracción a los protocolos vigentes a 2019.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Detienen a 7 gendarmes por cohecho en cárcel de Puerto Montt
Decretan alerta por tormentas eléctricas en el norte del país: ¿En qué regiones ocurrirá el fenómeno?
Fiscal Xavier Armendáriz por absolución de Claudio Crespo en caso Gatica: “Esta causa no está terminada”
Fiscalía de España investiga a Julio Iglesias por presunto acoso sexual y "tocamientos" a dos exempleadas
Amnistía Internacional denuncia que ley Naín-Retamal generó "manto de impunidad" en caso Gustavo Gatica
¿Por qué se absolvió a Claudio Crespo pese a que se ratificó que disparó a Gustavo Gatica?