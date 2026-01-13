Duro revés para la Fiscalía: Absuelven a Claudio Crespo de apremios ilegítimos en el Caso Gatica

El Ministerio Público pedía una pena efectiva de 12 años por apremios ilegítimos.

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en forma unánime al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019.

También se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre el excarabinero.

En la previa y durante la instancia, se reportó la presencia de personas que llegaron a expresar su respaldo tanto a Gatica como a Crespo en la explanada del Centro de Justicia.

Crespo era acusado por el Ministerio Público de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, por los que solicitó una pena efectiva de 12 años.

En la lectura del veredicto —que se extendió por cerca de dos horas—, la jueza Cristina Cabello argumentó, entre otros aspectos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

Y apuntó a que la conducta del acusado está amparada por la ley y que el actuar fue legítimo.

Además, los jueces criticaron al Ministerio Público y a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, apuntando a que la acusación se enfrascó en una fórmula que no fue suficiente para permitir una condena.

Si bien se reconoció que Crespo fue quien ejecutó los disparos que cegaron a Gatica, dicho actuar está amparado en la legítima defensa.

También se señaló que debido a la distancia del disparo y la dispersión de los perdigones, no se pudo acreditar dolo ni infracción a los protocolos vigentes a 2019.

🔴AHORA| 4to TOP de Santiago absolvió al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, en el marco del caso “Gustavo Gatica”. @CNNChile pic.twitter.com/zr6TXrKlzf — Miguelangel Araya (@solomaraya) January 13, 2026

Noticia en desarrollo…